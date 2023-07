GIVI presenta MAXIA 5, la nuova generazione di valigia posteriore

GIVI consegna al mercato la miglior valigia posteriore di sempre. Presentata in anteprima all’ultima edizione di EICMA, rappresenta la quinta evoluzione della MAXIA, modello top di gamma Monokey fin dalla sua nascita (1991). A renderla capostipite di una nuova generazione di topcase è un mix innovativo che propone elementi estetici che richiamano il dinamismo del mondo a due ruote con scelte strutturali vantaggiose, frutto di progettazioni a lungo termine. Anche i 58 litri di spazio interno disponibili rappresentano un record mai raggiunto prima dal marchio. Il costo? Per le versioni V58N e V58NT : siamo sui 474,00 euro, per le versioni V58NN e V58NNT il prezzo è di 459,00 euro.

Non chiamatelo bauletto

Appare quantomai inadeguato… Visto che rappresenta la valigia posteriore per moto e maxiscooter più raffinata nel design e tecnologicamente più avanzata mai prodotta prima da GIVI. Questo nuovo modello rimane fedele e rilancia il diffusissimo sistema di aggancio MONOKEY, famiglia della quale è top di gamma come lo sono state le precedenti MAXIA, lungo un’evoluzione che procede da oltre 30 anni, arrivata quest’anno alla numero “5” dopo 8 anni dalla precedente.

Per sviluppare MAXIA 5 e arrivare a presentarla al pubblico ci sono voluti ben 3 anni: un impegno che molto probabilmente soltanto l’azienda leader nel segmento delle borse e valigie per le due ruote poteva permettersi. Ora questo modello è finalmente disponibile e contribuirà a lasciare un segno indelebile nella storia di GIVI, che – ricordiamo – quest’anno tocca i 45 anni di attività.

MAXIA 5, i dettagli

Siamo davanti a un progetto, tra i più complessi affrontati dal marchio, che ha portato alla nascita di una nuova generazione di valigie posteriori. Estetica e struttura appaiono fortemente caratterizzate, lo spazio interno tocca i 58 litri.

Estetica

Goffrature, linee pulite, combinazioni cromatiche di tendenza scelte per adattarsi al design delle touring e maxiscooter di ultima generazione. Ogni particolare di questa valigia è curatissimo. il frontale richiama un design moderno ed è enfatizzato da elementi aerodinamici, come ad esempio l’andamento del catadiottro che corre orizzontalmente o ancora la lavorazione delle due cover inferiori, che ricorda gli estrattori sportivi.

MAXIA 5 viene proposta in 4 varianti tutte caratterizzate dalla presenza di 4 cover (due superiori e due inferiori) verniciate, un tappetino morbido applicato sul fondo, rete e cinghia elastica per stabilizzare il contenuto, serratura Security Lock. Gli elementi che concorrono a distinguere le versioni sono i catadiottri (rossi o trasparenti) e la verniciatura delle cover (in color alluminio o nero).

Tecnologia

Più la valigia è grande e maggiore dev’essere la sua rigidità strutturale. Questo ha significato finora l’inserimento di nervature nei punti strategici nei gusci, limitando la possibilità di ottimizzare completamente lo spazio interno.

GIVI ha trovato una strada più vantaggiosa, che ha influito anche sulla riduzione del peso, lavorando gli stampi di coperchio e fondo in sottosquadro. Senza entrare troppo nel processo tecnico, questa scelta ha permesso di sviluppare una cornice interna (quella che corre tra i due gusci) maggiormente rigida e con minori vincoli a livello di forma. Linee filanti e curvature non influiscono sulla robustezza della struttura permettendo di “giocare” con i volumi, come nel caso dei due “rigonfiamenti” ricavati ai lati del coperchio, che permettono un posizionamento dei caschi all’interno più facile e gestibile. Anche la parte posteriore, solitamente piatta, nella MAXIA 5 cambia forma per agevolare il contatto con la schiena del passeggero.

La nuova struttura adottata migliora anche l’aderenza tra i due gusci, a tutto vantaggio dell’estetica generale e della sicurezza contro le effrazioni.

Un altro punto di forza è rappresentato dalle cerniere posteriori “a pettine”, sistema che le irrobustisce e che permette al coperchio di rimanere aperto con un angolo corretto. Questa innovazione ha permesso di togliere i cordini presenti sulle precedenti MAXIA.

Migliorato anche Il sistema di apertura, del quale è parte attiva anche una comoda maniglia di trasporto. La chiusura si ottiene premendo semplicemente sul coperchio.

A chi è indirizzata

Le caratteristiche tecniche e le dimensioni rendono questa valigia posteriore adatta ad essere utilizzata in abbinamento ai prodotti GIVI della serie Touring. E’ innegabile infatti la sua identità da “viaggiatrice stradista” alla quale concorre la capacità di 58 litri, sufficiente a contenere comodamente due caschi apribili (ad esempio una coppia di GIVI X.37). Il suo design la rende una scelta pienamente condivisibile anche da chi utilizza un maxiscooter ben oltre i confini metropolitani.

Le informazioni per l’utente sono tutte indicate sull’adesivo interno tramite tre QR Code, che portano rispettivamente alle info sul prodotto, al forum e a My Garage, ambiente virtuale personale che permette, tramite registrazione, di ottenere gratuitamente un’estensione di garanzia di ulteriori due anni. Nessun “libretto d’uso” cartaceo è previsto: un piccolo gesto che guarda alla sostenibilità ambientale.

MAXIA 5, scheda tecnica e prezzi

Tipologia: valigia posteriore. Sistema attacco: Monokey. Capacità interna: 58 litri (spazio per due caschi modulari). Peso max consentito: 10 kg (escluso il topcase). Versioni: 4. V58N / V58NT (TECH) in colore nero con catadiottro rosso / trasparente e 4 cover verniciate in color alluminio satinato. V58NN / V58NNT (TECH) in colore nero con catadiottro rosso / trasparente e 4 cover verniciate in color nero lucido. Dimensioni: 598 x 494 x 321 mm (lxpxa). Peso del topcase a vuoto: 5,4 kg. Altre caratteristiche: serratura Security Lock; tappetino morbido applicato al fondo; rete e cinghia elastica per stabilizzare il contenuto.

Accessori optional: Borsa interna T522 (tasca frontale esterna con cerniera, maniglie con protezione. Tracolla regolabile. Prezzo al pubblico 54,00 euro). Schienalino E235S,in gommapiuma rivestito in tessuto. Colore nero. Prezzo al pubblico in definizione. Tasca interna E236. Ha funzione di portadocumenti; è realizzata in tessuto. Prezzo al pubblico in definizione.