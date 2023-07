Moto2: Sean Dylan Kelly, nuova operazione all’avambraccio destro

Festa dell’Indipendenza particolare per Sean Dylan Kelly. Proprio ieri infatti il pilota del American Racing Team si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento al braccio destro per sistemare un problema in teoria già risolto lo scorso novembre e ad entrambe le braccia. In realtà la sindrome compartimentale è tornata, tanto che Kelly s’è dovuto fermare prematuramente ad Assen… La lunga pausa è un’occasione anche per lui per porre rimedio a qualche guaio fisico, con la speranza di essere nuovamente al 100% per la ripartenza.

Kelly, di nuovo

“Non è il modo in cui pensavo di trascorrere il 4 luglio” ha ammesso Sean Dylan Kelly via social. Ieri mattina però ecco l’inevitabile intervento all’avambraccio destro. “Ho avuto qualche problema nelle ultime gare, al punto che mi sono dovuto ritirare ad Assen” ha raccontato Kelly, spiegando poi l’accaduto. “I controlli hanno mostrato che, nonostante l’intervento per sindrome compartimentale a novembre, il corpo ha reagito in maniera molto, molto aggressiva. La fascia s’è chiusa di nuovo, formando una grande banda di tessuto cicatriziale.” Con l’ultimo intervento si spera che il problema sia definitivamente risolto. “Tra questo intervento e la terapia per impedire che si formi di nuovo, mi auguro di essere nuovamente in forma a Silverstone.”

Il 2023 finora

Sean Dylan Kelly è al suo secondo anno nel Mondiale Moto2, ma i problemi fisici rendono difficile un giudizio. Dopo una stagione d’esordio con due piazzamenti a punti (13° a Portimao, 11° al Buriram), il 21enne di Hollywood deve ancora raggiungere la top 15 in questa stagione 2023. Il suo miglior risultato finora è il 16° posto ottenuto a Le Mans, ci sono poi tre ritiri a referto, l’ultimo ad Assen per problemi fisici. Da Silverstone, senza quindi altri problemi alle braccia, potrebbe iniziare davvero la sua stagione e allora potremo vedere cosa può fare. L’adattamento al Mondiale dal MotoAmerica rimane complesso, ma la sua condizione decisamente non l’ha aiutato finora.

Foto: Social-Sean Dylan Kelly