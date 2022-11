MotoGP, periodo di ‘revisioni’: Nakagami, Kelly e Holgado sotto i ferri

Stagione iridata ormai conclusa, è tempo di “revisioni” per alcuni piloti del Campionato del Mondo. È il caso ad esempio di Takaaki Nakagami in MotoGP, Sean Dylan Kelly in Moto2 e Daniel Holgado in Moto3. Tre ragazzi che in questi periodo sono tutti finiti sotto i ferri, chi per risolvere un problema e chi invece per rimuovere placche e viti sistemate in occasione di un infortunio. C’è la lunga pausa invernale per rimettersi completamente in forma e iniziare il 2023 al meglio, ecco intanto di cosa si tratta.

Nakagami, terzo intervento al mignolo

La conferma in casa LCR Honda aveva già anticipato la necessità di doversi operare di nuovo. Takaaki Nakagami ha così sistemato l’estensore del dito mignolo, un calvario che s’è portato dietro nella seconda parte di stagione. Precisamente dall’incidente ad Aragon che ha lasciato la sua mano destra piuttosto malconcia. Lacerazioni profonde ad anulare e mignolo, in seguito problemi ai tendini, lo sforzo per il GP in Giappone che porta ad un tendine strappato al mignolo. Nakagami salta altri tre round, torna e stringe i denti a Valencia sia per il fine settimana che per i test, ma in questi giorni ecco il 3° e definitivo intervento al mignolo della mano destra. Ora ha tutto l’inverno per recuperare, a febbraio inizierà la sua sesta annata MotoGP e sempre con il team di Lucio Cecchinello.

Kelly, braccia rimesse a nuovo

Passiamo alla Moto2, precisamente ad un pilota che ha chiuso la stagione di debutto. Nonché l’unica conferma in American Racing Team, visto che Cameron Beaubier torna a correre in USA. Sean Dylan Kelly, approdato a tempo pieno in classe intermedia da campione MotoAmerica Supersport, è finito sotto i ferri per quello che è ormai diventato il classico problema dei piloti. Nientemeno che la sindrome compartimentale, che il giovane pilota statunitense accusava ad entrambe le braccia. Un problema ora risolto, Kelly è ‘come nuovo’ in vista della stagione MotoGP 2023. Con l’obiettivo di compiere un bel passo avanti rispetto a questo 2022, un anno di adattamento non semplice vista la differenza rispetto al campionato da cui arriva. Due piazzamenti a punti per Kelly nell’anno di debutto: 13° in Portogallo, 11° sotto il diluvio thailandese (con metà punti assegnati).

Holgado, gamba più leggera

Andiamo in Moto3, con il pilota che a lungo ha cercato di soffiare a Moreira il titolo di Rookie dell’Anno, perdendolo per soli 9 punti. Ma ricordiamo che per Daniel Holgado il 2022 (chiuso con una pole ed un podio) è cominciato decisamente in salita. A fine gennaio l’allora pilota KTM Ajo era incappato in un incidente in allenamento, riportando la frattura pluriframmentata della tibia della gamba sinistra. Decisamente una pessima notizia, ancor più per un pilota prossimo al suo primo anno mondiale completo. Anche se ha iniziato regolarmente la stagione, le conseguenze si sono sentite a lungo. In questi giorni però Holgado si è finalmente alleggerito la gamba: per lui un intervento per rimuovere placche e viti inserite al momento dell’infortunio. L’osso ora è a posto, il pilota spagnolo è pronto per ‘tornare’ in Tech3, squadra che l’ha schierato nel 2021 per i due GP di squalifica di Öncü.

Foto: Instagram