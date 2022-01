Moto3: infortunio alla gamba per Daniel Holgado, già operato

Infortunio in allenamento per Daniel Holgado. Il rookie Moto3 è già stato operato alla gamba sinistra, da valutare i tempi di recupero.

Brutta notizia in casa KTM Ajo. Mercoledì il suo rookie Moto3 Daniel Holgado, attivissimo in questo periodo a Cartagena ed a Valencia su moto stradale, è incappato in un incidente, riportando una frattura pluriframmentaria alla tibia della gamba sinistra. Necessario quindi un intervento per sistemare l’importante danno. Ci hanno pensato ieri pomeriggio il dottor Ignacio Ginebreda ed il suo staff del ICATME (Istituto Catalano di Traumatologia e Medicina dello Sport), parte del Hospital Universitario Dexeus di Barcellona.

Ricordando che c’è ancora un po’ di tempo prima dei test ufficiali, previsti dai 19 al 21 febbraio a Portimao, ma non troppo. I tempi appaiono stretti per un infortunio di questo tipo, visto che si parla di recupero da cominciare tra poche settimane. Si vedrà, ma certo non è la migliore delle notizie per il suo processo di avvicinamento alla prima stagione mondiale dopo il titolo 2021 nel Mondialino Moto3. Annunciato inizialmente in Tech3, è stato poi spostato in KTM Ajo, affiancandolo a Jaume Masiá.

Foto: Instagram-Daniel Holgado