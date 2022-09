MotoGP Motegi: Chi l’avrebbe detto? Takaaki Nakagami stringe i denti e va

Sarà pure il suo evento di casa, ma Takaaki Nakagami lo sta affrontando in condizioni tutt’altro che semplici. Anzi, la smorfia di dolore sul suo volto quando s’è tolto il guanto ci dice chiaramente quanta fatica abbia fatto in questa prima giornata a Motegi. Ma nonostante questo s’è comportato molto bene, chiudendo le prove del venerdì a circa mezzo secondo dalla top ten! Un’ottima partenza per il pilota LCR Honda, che sta davvero facendo gli straordinari con quella mano destra lesionata domenica scorsa al MotorLand. Da vedere però se riuscirà a reggere anche nei prossimi due giorni.

Nakagami stringe i denti

“Non mi aspettavo di essere così veloce” ha ammesso il 30enne di Chiba, senza nascondere un moto di sorpresa. La mano destra però non si fa dimenticare, anzi si fa ben sentire, per la precisione due dita, l’anulare ed il mignolo. Ricordiamo, escoriazioni profonde e lesioni dei tendini dopo il botto ad Aragon, lunedì poi è stato operato dal dottor Mir del Hospital Dexeus a Barcellona. “Il feeling non è dei migliori, qualche movimento mi riesce scomodo” ha aggiunto Nakagami. Eccezionale il fatto che sia già in pista, è chiaro che sta provando a stringere i denti per non essere costretto a rinunciare alla tanto sentita tappa di casa, la prima dal 2019.

“Mi sono sorpreso”

“L’unica sessione del venerdì è stata piuttosto lunga, ma siamo riusciti a gestirla abbastanza bene.” Takaaki Nakagami ammette anche che “I tempi sono stati piuttosto buoni, mi sono un po’ sorpreso.” Come detto, la smorfia di dolore vista al box parla chiaro, ma l’alfiere LCR non è certo intenzionato a fermarsi. “Cercherò ora di riposare il più possibile per prepararmi per la seconda giornata, domani sarà un programma normale” ha dichiarato. La speranza è che il tempo tenga ancora, anche se le previsioni non sono delle migliori. Anzi, già oggi s’è vista qualche goccia di pioggia durante le sessioni delle varie categorie… Comunque vada, è già un GP eroico.