MotoGP Motegi, Prove 1: svetta Jack Miller sulla top 3 mondiale

Rosse al comando in quest’unica, ma lunghissima, sessione di libere MotoGP a Motegi. Jack Miller è il migliore, segue a 28 millesimi il compagno di box Pecco Bagnaia, 3° è Fabio Quartararo a +0.049, 4° Aleix Espargaro a +0.068. È una top 4 incredibile, racchiusa in nemmeno un decimo! Potrebbe già essere determinante se il maltempo previsto per la giornata di domani fosse confermato… Provvisoriamente in Q2 anche due KTM, la coppia Repsol Honda, Marini e Vinales. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP del Giappone.

LIVE MotoGP FP1

9:31 – I migliori settori registrati in questa sessione.

9:23 – Ducati Team e Fabio Quartararo al comando: si chiude così l’unico turno del venerdì a Motegi. Super Nakagami 12°!

9:20 – Curva 5 che vede anche la scivolata di Darryn Binder.

9:19 – Cade anche Johann Zarco, nel suo caso alla curva 7.

9:17 – A referto un incidente per Enea Bastianini alla curva 5.

9:12 – Scena curiosa nel box HRC, il guanto di Marc Marquez rimane attaccato alla sua RC-V: le immagini.

9:10 – Al rientro al box, Fabio Quartararo si tocca il petto. Le ferite iniziano a farsi sentire.

9:03 – Guizzo di Enea Bastianini volato al comando. Come detto, il pilota Gresini-Ducati è diventato l’osservato speciale del trio di testa in classifica generale.

8:52 – Johann Zarco, Aleix Espargaro, Alex Rins e Fabio Quartararo. Questi sono i primi 4 piloti in classifica, con Pecco Bagnaia provvisoriamente 9° davanti a Marc Marquez.

8:49 – Il primo incidente del GP è quello di Nagashima, scivolato senza conseguenze.

8:46 – Da Suzuki arriva l’immagine di una curiosa novità, una GSX-RR “baffuta” per Alex Rins.

Foto: Suzuki Racing

8:41 – Questo GP è un premio per Tetsuta Nagashima, ma il tester/wild card è anche una voce in più in casa Honda, alla ricerca di una soluzione ai suoi problemi.

8:36 – La bandiera da pioggia fa nuovamente capolino, fortunatamente per breve tempo.

8:31 – Classifica stabilizzata provvisoriamente con Quartararo in testa. Seguono Jack Miller (prossimo alle nozze, sposerà la sua Ruby dopo il GP in Thailandia) ed Alex Rins.

8:25 – “Alti e bassi per Vinales ad Aragon, in gara poi stato anche sfortunato con l’incidente davanti a lui. Nemmeno noi però siamo stati perfetti, questo vale metà del suo risultato.” Massimo Rivola commenta così il precedente GP, oltre a rimarcare l’ottimo podio di Espargaro: “Era un risultato che gli serviva.”

8:22 – Takaaki Nakagami ha completato i suoi primi cinque giri, per poi rientrare al box. Uno sforzo già eroico visti i grossi problemi alla mano destra.

8:20 – Morbidelli è ripartito presto senza ulteriori problemi, eccolo in sesta posizione.

8:16 – Si fanno vedere anche le Ducati e Marc Marquez nelle zone alte.

8:14 – Fabio Quartararo è passato in vetta, Franco Morbidelli invece sta riportando a spinta la sua M1 al box…

8:12 – Qualche piccolo intoppo sulla GSX-RR di Alex Rins.

8:11 – “Se un pilota può vincere, che lo faccia, ma non ci devono essere manovre rischiose.” Paolo Ciabatti commenta così la questione in casa Ducati. L’impegno ora è massimo per conquistare quel titolo arrivato solamente con Stoner nel 2007. “È passato davvero troppo tempo” ha sottolineato Ciabatti.

8:05 – Semaforo verde, scatta la lunga sessione di prove libere MotoGP, ben 75 minuti.

7:59 – Come se la caverà Fabio Quartararo, le escoriazioni gli creeranno problemi? Vedremo come andrà intanto questo primo turno di libere.

7:48 – Turno Moto2 ancora in corso, ecco che compaiono alcune temute gocce di pioggia…

7:45 – Takaaki Nakagami ha difeso Marc Marquez dopo quanto successo ad Aragon. “Non ha colpe, è stato un incidente di gara.” La sua mano destra non è presa bene, riuscirà ad andare oltre le FP1? Le sue dichiarazioni.

7:40 – Due wild card di casa al via. Un regalo da Suzuki per Takuya Tsuda, anche se ora è diventato sostituto dell’infortunato Joan Mir. In Honda poi c’è Tetsuta Nagashima, premiato dopo il trionfo alla 8 Ore di Suzuka. Cal Crutchlow invita a prestare grande attenzione a quest’ultimo…

7:35 – Dopo Aragon, possibili giochi di squadra? ‘Bestia’ dice no, il #63 di casa Ducati rincara la dose: “Non ho bisogno di aiuto. Non voglio che qualcuno mi lasci passare, voglio farcela io in pista.” Le sue parole.

7:30 – I tre però invitano a non dimenticare Enea Bastianini. Più distante in termini di punti, ma anche lui sta risalendo a passo di marcia.

7:25 – Un acciaccato Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia ed Aleix Espargaro racchiusi in 17 punti, con 5 GP da disputare. La battaglia è ancora molto serrata.

7:20 – Fumo e fiamme nella giornata di ieri nel box della squadra Moto2 Marc VDS. Allarme dato in primis da Suzuki, permettendo così di evitare danni molto seri. “Un grazie a tutto il personale del paddock, menzione speciale però per il team Suzuki, rimasto per pulire e ricostruire il garage come se fosse il loro”, come si legge nella nota della squadra.

Premessa

Un solo turno di prove libere per il venerdì a Motegi. Programmazione rivista per questo ritorno in Giappone, una misura necessaria per non incappare in successivi problemi in caso di ritardi nei trasporti. La MotoGP era ad Aragon solo domenica scorsa… Ora tocca al primo di quattro round tra Asia ed Oceania, un GP ricco di mistero visto che nessuno ha più visto il tracciato giapponese dal 2019! I piloti sperano poi nel bel tempo, ma i precedenti ed il passaggio del tifone in questi giorni non lasciano troppe speranze. Vediamo chi inizia nel migliore dei modi.

Foto: motogp.com