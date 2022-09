Moto2 Motegi, Prove 1: Augusto Fernandez detta il passo, Vietti 21°

I ragazzi KTM Ajo ed il duo Honda Team Asia in bella evidenza in questa prima sessione di libere a Motegi. In testa c’è il leader Moto2 Augusto Fernandez, con Somkiat Chantra, Pedro Acosta ed Ai Ogura a completare la top 4 di quest’unico turno del venerdì. Aron Canet e Celestino Vietti, gli inseguitori del duo al comando in classifica generale, al momento sono fuori dalla Q2. Lo spagnolo è 15°, l’italiano di VR46 è ben più lontano, nemmeno tra i primi 20… Tony Arbolino invece è il migliore degli italiani, ottimo 6° e quindi direttamente in Q2 in caso di maltempo domani. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Da segnalare il ritorno in azione di Sam Lowes, assente per tre GP ed ora rimessosi dall’infortunio accusato a Silverstone. Annunciato oggi il futuro di Lorenzo Dalla Porta, che ha firmato con SAG Team (i dettagli). Per quanto riguarda il turno, nemmeno il tempo di iniziare che compare la bandiera da pioggia. I piloti quindi accelerano i tempi e sono prontamente tutti in pista, per cercare di piazzare un riferimento utile prima dell’eventuale peggioramento delle condizioni. Fernandez e Ogura in particolare, i due contendenti per la corona mondiale, si portano presto nelle zone alte della classifica. A referto a metà turno un incidente per Keminth Kubo, a terra alla curva 9, mentre Chantra si porta al comando, seguito dai due rivali iridati e da Arbolino.

Problemi per Sean Dylan Kelly, improvvisamente costretto a rallentare e poi a parcheggiare la sua KALEX in panne. Stesso destino poco dopo per Simone Corsi, costretto a lasciare la sua F2 ed a tornare al box a piedi. A 10 minuti dalla fine Ogura si scatena, inanellando una serie di giri che gli permettono di volare al comando. Fernandez non sta però a guardare e risponde presto al collega, è già botta e risposta tra i migliori della categoria quest’anno. E Vietti? Purtroppo non è la partenza ideale, l’italiano di VR46 è ben lontano dalla top 14 utile per la Q2… A 3 minuti dalla fine ritorna la bandiera da pioggia, Kelly si ferma di nuovo per problemi meccanici! Alla fine comanda Augusto Fernandez, con il compagno di box ed il duo Honda Team Asia subito a ruota, lontanissimo invece Celestino Vietti.

La classifica

Foto: motogp.com