Moto2: Ogura gioca in casa, sette punti per riagganciare Fernandez

A cinque Gran Premi dalla fine, si può dire che sono ormai Augusto Fernandez ed Ai Ogura i fermi candidati per la vittoria finale in Moto2. Matematicamente ce ne sono anche altri ancora in gioco, a partire da Aron Canet e Celestino Vietti, rispettivamente a -37 e -52 dopo il GP ad Aragon. Ma parla la pista e la costanza mostrata finora certamente premia maggiormente il futuro pilota MotoGP ed il rivale giapponese, separati da soli 7 punti. Il secondo poi respira l’aria di casa per la prima volta dal 2019, suo unico GP a Motegi (chiuse 14°) nel suo primo anno completo nel Mondiale. Sarà di sicuro una spinta in più per annullare il pur minimo divario rispetto all’avversario. La corona mondiale tornerà di nuovo in Spagna od avremo l’erede di Hiroshi Aoyama?

Fernandez-Ogura ormai senza rivali

Quel che si sa è che serve uno stravolgimento impressionante nei prossimi 5 GP per rimettere in gioco gli inseguitori. Ad esempio Celestino Vietti, autore di un inizio di stagione stellare e leader iridato per svariati eventi, prima di perdere la rotta. L’alfiere VR46 ha sbagliato davvero troppo, spiccano in particolare i cinque zeri, perdendo così il treno dei due ragazzi ora saldamente in vetta. Un duo che ha fatto della costanza uno dei suoi punti di forza. Aron Canet invece, ora terzo in classifica generale davanti all’italiano, s’è complicato la vita nella prima parte di stagione. Ora sembra aver trovato ciò che gli serviva, ma è troppo tardi contro il duo in vetta che non sbaglia più e porta a casa sempre il massimo possibile. La costanza è mancata anche a tutti gli altri inseguitori, alla fine dei conti quindi solo Augusto Fernandez ed Ai Ogura sono i solidi candidati per la corona mondiale. Con qualche mina vagante in mezzo, come ad esempio Pedro Acosta, rookie rampante pronto però ad aiutare il collega in caso di necessità.

Incognita Motegi, Ogura all’attacco in casa

Il leader Moto2 ed il suo rivale ripartono rispettivamente da un 3° ed un 4° posto messi a referto ad Aragon. Il primo cedendo dopo aver spinto troppo nella prima parte di gara, il secondo invece in rimonta per limitare i danni e non lasciar scappare lo spagnolo in classifica generale. Ora l’alfiere Honda Team Asia è certamente determinato a sfruttare una grande occasione. Si corre a Motegi, Ai Ogura ritrova l’evento di casa per la prima volta dopo tre anni ed è scontato dire che vuole ben figurare. Un solo zero stagionale ed un 8° posto come peggior risultato, ben bilanciati da due vittorie ed altri quattro podi: un bottino che di sicuro punterà ad incrementare. Dall’altra parte c’è Augusto Fernandez con due zeri, un 9° posto come peggior risultato, quattro vittorie ed altri due podi. Due piloti accomunati da un unico pensiero: è importante finire ogni GP, senza rischiare troppo e portando sempre a casa il massimo possibile. Una questione di massima attenzione e di nervi saldi nelle prossime cinque “finali mondiali”.

La classifica mondiale

1. Augusto Fernandez – Red Bull KTM Ajo – 214 punti

2. Ai Ogura – Honda Team Asia – 207 punti

3. Aron Canet – Pons Racing – 177 punti

4. Celestino Vietti – VR46 Racing Team – 162 punti

5. Tony Arbolino – Marc VDS Racing Team – 128 punti

6. Pedro Acosta – Red Bull KTM Ajo – 123 punti

7. Joe Roberts – Italtrans Racing Team – 122 punti

8. Somkiat Chantra – Honda Team Asia – 109 punti

9. Jake Dixon – GasGas Aspar Team – 108 punti

10. Marcel Schrötter – Intact GP – 101 punti

