Moto2 Aragon: Pedro Acosta, che trionfo! Vietti sempre più lontano

Tra i litiganti mondiali, emerge Pedro Acosta. Il rookie Moto2 è davvero tornato dall’infortunio, lo dimostra la gran gara realizzata ad Aragon! Ottima vittoria per l’iridato Moto3 in carica, con Aron Canet secondo ed il leader Augusto Fernandez in terza piazza. Lui ed Ai Ogura 4° rimangono molto vicini, separati da appena 7 punti, mentre non arrivano buone notizie da Celestino Vietti. Il 10° posto non basta, ora sono 52 i punti di ritardo dal capoclassifica iridato e la lotta si fa sempre più difficile. Ecco com’è andato il GP ad Aragon.

L’inizio: Fernandez tenta la fuga

Senna Agius, sostituto di Lowes, deve scontare una Long Lap Penalty per l’incidente con Salac a Misano. Scatta perfettamente il poleman Augusto Fernandez, con la coppia Aspar e Canet a ruota, ma sono subito brividi alla curva 2. Che peccato per Alonso Lopez subito a terra, leggermente più avanti scivola anche Marcel Schrotter, con Antonelli, Van den Goorbergh, Kubo e Kelly finiti fuoripista per evitare il tedesco. Inizio ricco di incidenti: KO anche Arenas alla curva 12, addio ad un’altra occasione da podio, ma sempre nello stesso punto cadono anche Alcoba e Gonzalez, senza conseguenze per il connazionale di Aspar ancora a terra. In testa invece la questione appare chiara: Fernandez sta mettendo il turbo, intenzionato a lasciare presto a distanza qualsiasi possibile rivale. Attenzione dietro ad un agguerrito Acosta, che presto prende il comando del gruppo composto anche da Canet, Arbolino, Ogura, Dixon, Roberts, Aldeguer, Navarro e Chantra.

Riecco Acosta, Vietti dov’è?

Per il pilota VR46 dobbiamo guardare fuori dalla top ten, alla ricerca di una faticosa rimonta dopo le tante difficoltà accusate nei giorni precedenti. Cade poi anche Van den Goorbergh, mentre il ritmo gara subisce un sensibile rallentamento a 13 giri dalla fine. La fuga di Fernandez non riesce, tre degli inseguitori lo riagganciano: non sarà una gara così scontata per il futuro pilota MotoGP e leader Moto2. Anzi, ad una decina di giri dalla fine il rookie Acosta prende il comando della corsa! Mentre Ogura più indietro sta cercando di limitare i danni in un fine settimana decisamente complicato anche per lui. A referto anche il ritiro di Kubo e Hada, protagonisti di un incidente alla curva 13, mentre Fernandez non è più così in palla come appariva ad inizio gara. Canet infatti ne approfitta soffiandogli il 2° gradino del podio, una mossa che gioca a favore soprattutto di Ogura in lotta per il 4° posto. Cade Dixon, alla fine vince Pedro Acosta, autore di una super gara al MotorLand Aragon! Aron Canet ed Augusto Fernandez completano il podio. Ai Ogura tiene botta col 4° posto al traguardo, Celestino Vietti invece chiude il GP con uno svantaggio lievitato ad oltre 50 punti…

La classifica

Classifica iridata

Foto: motogp.com