Vittoria di Enea Bastianini, la quarta in questa stagione MotoGP, dopo aver superato Pecco Bagnaia all’ultimo giro. Sul gradino più basso del podio Aleix Espargarò che ha beffato nel finale la KTM di Brad BInder. Chiudono la top-10 Miller, Martin, Marini, Zarco, Rins, Bezzecchi.

-1 giro: Bastianini supera Bagnaia…

-2 giri: Aleix Espargarò supera Brad Binder e si porterebbe a -17 punti dalla leadership in classifica. Davanti si accende la sfida tra Bastianini e Bagnaia.

-3 giri: Bastianini continua ad avvicinarsi a Bagnaia: due i decimi di gap! Aleix Espargarò si avvicina a Brad Binder…

-5 giri: Gran finale tra Bagnaia e Bastianini separati da meno di quattro decimi. La KTM di Brad Binder corre per l’ultimo gradino del podio. Si viaggia sull’1’48” basso.

-7 giri: Sfida di staccata tra Pecco ed Enea, sarà la fase di frenata a fare la differenza in questi ultimi giri. Cinque i decimi di gap tra i due futuri compagni di box. Quartararo in Clinica Mobile per delle medicazioni, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Sospetta frattura alla mano per Taka Nakagami.

-9 giri: Sette decimi separano Bagnaia da Bastianini, il pilota factory ha guadagnato qualcosa negli ultimi due giri. 4° Aleix Espargarò preceduto da Brad Binder, Luca Marini si avvicina ad Alex Marquez.

-11 giri: Bastianini e Bagnaia iniziano a creare un nuovo sugli altri e si preparano alla sfida finale, adesso il gap tra i due è di cinque decimi. Il ‘Bestia’ lima quasi un decimo a giro sul connazionale. Marc Marquez spiega cosa è accaduto alla partenza: “La partenza è stata veloce, alla curva 3 la gomma era un po’ fredda e mi è partita. Fabio mi voleva sorpassare alla curva successiva, c’è stato un contatto ed è stato un casino. La ruota posteriore poi si è bloccata perché c’era un pezzo di carena incastrato“.

-13 giri: Pecco Bagnaia ha un vantaggio di sei decimi su Enea Bastianini, 3° Brad Binder seguito da Aleix Espargarò e Jack Miller. 8° Luca Marini, 20° Franco Morbidelli.

-15 giri: Bastianini commette una sbavatura e Bagnaia si riprende il comando del GP di Aragon.

-16 giri: Un pezzo della carena di Quartararo è andata a infilarsi nella parte posteriore della Honda di Marc Marquez, come mostrano le immagini televisive. Una parte in carbonio è volata via dopo essersi disintegrata nel contatto con la ruota posteriore in movimento. Bastianini all’assalto di Bagnaia…

-18 giri: La top-10: Bagnaia, Bastianini, Miller, Binder, A, Espargarò, Martin, Zarco, Oliveira, Marini, A. Marquez.

-20 giri: Bastianini sorpassa Binder e si mette all’inseguimento di Miller e Bagnaia. Quartararo ha riportato una ustione al petto dopo la caduta: lo zero incassato ad Aragon riapre effettivamente la corsa al Mondiale MotoGP.

-21 giri: Bagnaia davanti seguito da Miller, Binder, Bastianini, ALeix espargarò, Martin, Zarco, Oliveira, Marini, Bezzecchi. Marc Marquez potrebbe aver accusato un problema al dispositivo holeshot che gli stava facendo perdere il posteriore.

-23 giri: Bagnaia in prima posizione, brutta caduta di Fabio Quartararo! Marc Marquez perde il posteriore e causa la caduta del pilota Yamaha. Il fenomeno della Honda ritorna ai box per dei danni alla sua RC213V. Cade anche Taka Nakagami che viene schivato miracolosamente dai piloti alle sue spalle.

Il pre-Gara di Aragon

13:59 – I piloti della MotoGP avviano il giro di ricognizione sul tracciato di 5,1 km, con 10 curve a sinistra e 7 a destra, il rettilineo principale di 968 metri.

13:57 – In casa Ducati sarà un’altra gara di sofferenza? Bastianini non è disposto a concedere nulla al futuro compagno di box Bagnaia, come dimostra la volata finale a Misano. Una sfida sul filo del raosio, con Enea “costretto” a non essere troppo aggressivo nei confronti del rivale.

13:55 – Risuona l’inno della provincia di Aragon al MotorLand. Pochi minuti al giro di riscaldamento.

13:53 – Pecco Bagnaia rincorre la quinta vittoria di fila ad Aragon. Che gara sarà per il pilota Ducati, alle prese con un asfalto molto usurante? “Bisognerà iniziare a spingere abbastanza da subito, ma vedremo il consumo delle gomme perché sarà abbastanza evidente“.

13:49 – Fa ancora scalpore l’episodio dei due meccanici del team di Max Biaggi che hanno ostacolato A. Fernandez. Il pluricampione del mondo ha chiesto scusa e assicura severe sanzioni verso i due membri della squadra.

13:46 – Marco Bezzecchi, forte nel T1 e nel T4, partirà dalla terza fila. Pablo Nieto: “Un vero peccato aver perso la seconda fila proprio sulla bandiera a scacchi, ma siamo in ogni caso più che felici dello step in avanti fatto da ieri“.

13:43 – L’unica Suzuki in griglia di partenza è quella di Alex Rins in nona piazza. “In Suzuki siamo due passi indietro rispetto agli altri. Andremo in gara con le armi che abbiamo. Bisognerà vedere quante posizioni riusciremo a recuperare in partenza e da lì vedremo“.

13:40 – Marc Marquez corre la sua prima gara MotoGP dopo l’ultima operazione al braccio. Leggi QUI il nostro articolo.

13:38 – Enea Bastianini ha conquistato la prima fila nelle qualifiche MotoGP. Resta da sistemare qualcosa nel primo settore: “Possiamo lottare per il podio sicuramente, la vittoria sarà dura ma ci proviamo… Vedremo i primi giri, mi piacerebbe attaccare nel finale come mio solito“.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Il campionato del mondo di MotoGP corre la sua 15esima tappa stagionale sul circuito di Aragon. Pecco Bagnaia ha centrato la sua quinta pole position 2022, segnando un nuovo record del circuito in 1’46″069 che dimostra il suo reale obiettivo per la gara. Nonostante le temperature siano calate vertiginosamente rispetto al sabato, la strategia gomme è orientata verso la hard all’anteriore e la media al posteriore. In prima fila ci sono le Ducati di Jack Miller ed Enea Bastianini, con il pilota romagnolo reduce da un 2° posto a Misano che oggi chiede di trasformarsi in vittoria.

In seconda fila Aleix Espargarò affiancato da Johann Zarco e Fabio Quartararo. Il campione francese della Yamaha deve stringere i denti qui ad Aragon, un tracciato dove tradizionalmente fatica con la YZR-M1. “Sul passo gara siamo veloci e costanti quanto gli altri“, spiega il team manager Massimo Meregalli. “Solo che gli altri hanno qualcosa in più in qualifica e per noi è penalizzante. La seconda fila non è male, ma avere tutte quelle Ducati in mezzo sarà abbastanza complicato“. In Austria Quartararo ha saputo incassare un podio d’oro su una pista filo-Ducati, qui dovrà cercare di ripetersi. “Questa è la pista peggiore delle sei che mancano, vediamo di minimizzare i danno, ma spero che vada decisamente meglio“.

Le retrovie della griglia di Aragon

Dalla terza fila del GP di Aragon scatteranno Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Alex Rins, mentre in quarta fila ritroviamo le due KTM di Oliveira e Binder e la Honda di taka Nakagami che precede il ritornato Marc Marquez. Per il fenomeno di Cervera l’obiettivo è concludere i 23 giri del round MotoGP, ma sono in molti a scommettere su una sua rimonta, sebbene la zona podio sia non accessibile in questo momento. Condivideranno la quinta fila con il fuoriclasse della Honda il duo italiano formato da Luca Marini e Fabio Di Giannantonio, 20° Franco Morbidelli che è stato preceduto dal collaudatore Cal Crutchlow, sostituto di Andrea Dovizioso dopo l’addio alle corse. Assente il pilota Suzuki Joan Mir che ha dato forfait dopo le FP3 del sabato e salterà anche il prossimo turno in Giappone tra meno di una settimana.