MotoGP: la caviglia fa male, Joan Mir out ad Aragon ed a Motegi

Ci ha voluto provare, ma la caviglia infortunata fa ancora male. Joan Mir ha chiuso il suo GP ad Aragon dopo le FP3, non è in grado di continuare. Il team Suzuki quindi si vede costretto ad andare avanti con il solo Alex Rins, già confermato che il pilota maiorchino non sarà in grado di disputare nemmeno l’appuntamento a Motegi. Lo ricordiamo, un ritorno in Giappone tra circa 7 giorni, troppo poco per poter recuperare. Vedremo se verrà schierato un sostituto al suo posto.

La conferma è arrivata direttamente con un post Suzuki via social. “Joan Mir si è ritirato dal GP ad Aragon dopo le difficoltà ed il dolore accusato alla caviglia destra infortunata. Il pilota non disputerà nemmeno il prossimo round giapponese. Questa decisione non è stata facile, gli auguriamo un pronto recupero!” I segnali c’erano dopo la prima giornata, le FP3 hanno confermato le sensazioni. Un brutto infortunio per Joan Mir in quel primo giro in Austria, da valutare ora quando potrà davvero tornare in azione.

Foto: motogp.com