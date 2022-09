MotoGP Aragon, Prove 3: Marc Marquez funambolo, duo Aprilia in Q1!

Ben cinque Ducati al comando della classifica MotoGP sia delle FP3 che combinata. In vetta c’è Jack Miller, seguito da Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Jorge Martin. In top ten entrambi i ragazzi KTM Factory, il campione in carica Fabio Quartararo, una Honda ed una Suzuki. Finale ricco di incidenti, non manca anche un numero da circo per Marc Marquez, in seguito caduto e rimasto fuori dai primi 10. Ma sorprendono in particolare le Aprilia, visto che entrambi i piloti dovranno disputare la prima sessione di qualifiche. Aleix Espargaro in particolare rimane fuori per 49 millesimi! Ecco com’è andata, ricordando gli orari del GP.

LIVE MotoGP FP3

10:50 – I migliori settori nel corso del terzo turno di prove libere.

10:45 – Nomi a sorpresa in Q1, su tutti quelli dei due ragazzi Ducati e di Johann Zarco! Nemmeno per Franco Morbidelli è una buona sessione… La classifica combinata.

10:43 – Ben cinque Ducati al comando verso la Q2. Seguono le KTM ufficiali, Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami ed Alex Rins.

10:40 – Non un bel finale per RNF Yamaha, con anche Cal Crutchlow a terra. Si unisce alla lista degli incidentati però pure Alex Rins.

10:39 – Scivola anche Darryn Binder, nel suo caso alla curva 10. Marc Marquez intanto segue Fabio Quartararo come un’ombra.

10:37 – A referto però un incidente per Brad Binder, a terra alla curva 2.

10:33 – Volano le KTM factory, sia Binder che Oliveira si portano nelle zone alte della classifica!

10:29 – Jack Miller, finito fuori dai primi 10, piazza un gran giro e vola al comando. Pecco Bagnaia sta perdendo posizioni e non manca un bel rischio alla curva 14.

10:24 – I cambiamenti in classifica combinata iniziano a moltiplicarsi. Si fanno vedere Nakagami e Brad Binder, ma non solo. La top ten subirà parecchi stravolgimenti.

10:17 – Prima caduta per Marc Marquez, una scivolata alla curva 7. Pilota OK, la moto non proprio…

10:11 – Bezzecchi, Di Giannantonio ed Aleix Espargaro al comando della classifica del turno. Un solo cambio finora in classifica combinata, il rientro di Joan Mir in top ten a danno di Marini.

10:04 – Marc Marquez deve ancora rimettersi? Nel frattempo ha regalato uno dei suoi ‘antichi’ salvataggi spettacolari alla curva 17. Guardate com’era messo!

10:02 – Casco retrò per Alex Marquez, che considera Aragon come una seconda casa. Le immagini.

9:59 – Programmata per le 11:45 una conferenza stampa speciale per rivelare la programmazione dei GP nella stagione MotoGP 2023. Ricordiamo l’inserimento della Sprint Race, ci saranno quindi novità.

9:55 – Semaforo verde, comincia il turno di libere più importante per decidere la Q2.

9:53 – Alberto Puig commenta il ritorno di Marc Marquez. “Beh, la velocità c’è” ha ammesso col sorriso a motogp.com. “Fisicamente però ci vorrà ancora tempo prima che sia a posto.”

9:46 – Prima giornata complessa per Aleix Espargaro, caduto due volte. Ma è ottimista per qualifiche e gare, ecco cos’ha detto dopo il venerdì ad Aragon.

9:40 – Fabio Quartararo continua ad inserirsi tra i rivali Ducati. Per le qualifiche, quindi in ottica gara, chiede però l’aiuto del compagno di box Franco Morbidelli. Le sue dichiarazioni.

9:35 – Dall’anno prossimo, gli otto piloti Ducati saranno divisi esattamente a metà a livello di moto a loro disposizione. I ragazzi Gresini e VR46 avranno le Desmosedici GP22, il team factory e Pramac guideranno invece le moto più aggiornate, le GP23.

9:30 – Il lavoro di Fabio Quartararo non passa inosservato agli occhi di Cal Crutchlow. “La Yamaha su questa pista ha parecchi limiti, ma lui riesce ad essere competitivo e spero lo sia anche in gara. Il suo punto forte è la testa.” Aggiungendo infine che “Pecco sta vivendo un bel momento, ma Fabio è indistruttibile.”

9:25 – Ottima partenza per le Ducati, su tutte quelle dei ragazzi Pramac, 1° e 3° alla fine del venerdì ad Aragon. Ci sarà una grande novità proprio nel loro box l’anno prossimo e porta il nome di Gino Borsoi, vi ricordiamo i dettagli.

9:20 – Il weekend di Joan Mir si chiuderà anzitempo? Il pilota Suzuki è piuttosto dolorante alla caviglia infortunata in Austria. Dopo le FP2 non ha escluso lo stop prematuro… Questa sessione sarà determinante.

Premessa

Jorge Martin in vetta alla classifica, con Fabio Quartararo a ruota e le tre Ducati di Johann Zarco, Enea Bastianini e Pecco Bagnaia a seguire. Alla fine delle FP2 della prima giornata ci sono di nuovo le Rosse ed il campione MotoGP in carica nelle zone alte della classifica combinata. In top ten però ci sono anche Alex Rins, Maverick Vinales, Marc Marquez, Jack Miller e Luca Marini. Tutti racchiusi in nemmeno mezzo secondo, a dimostrare una volta di più il livello attuale. Sarà la top ten che andrà in Q2? C’è il terzo turno di libere per saperlo.

Foto: motogp.com