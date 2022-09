Moto2: Marc VDS ancora senza Lowes, riecco Agius ad Aragon

Il team Marc VDS si presenterà al MotorLand Aragon con la formazione degli ultimi due GP. Accanto ad Arbolino infatti ci sarà nuovamente Senna Agius, alla sua terza occasione nel Mondiale Moto2. Sostituirà Sam Lowes, non ancora a posto dopo gli infortuni riportati nel corso della tappa a Silverstone. Convalescenza quindi per il britannico, che ora punta al rientro per Motegi, mentre il 17enne australiano può fare altra esperienza con un terzo GP. A caccia magari anche dei primi punti mondiali.

Da ricordare che dovrà scontare una Long Lap Penalty per aver provocato l’incidente con Filip Salac alla curva della Quercia a Misano. “So di avere una sanzione da scontare per il mio sfortunato errore” ha ammesso infatti Agius. “Ma non cambia il mio approccio al weekend ed a questa nuova sfida, lavoreremo come abbiamo fatto nei due GP precedenti per trovare maggiore velocità e fiducia.” Tocca ad un tracciato che ben conosce. “Aragon mi piace tanto, non vedo l’ora di tornare a correrci in moto!”

Foto: Marc VDS Racing Team