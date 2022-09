MotoGP, Pecco Bagnaia: una ‘manita’ per superare Jorge Lorenzo

MotoGP News

Ad Aragon ha vinto la sua prima gara in MotoGP nella stagione 2021, Pecco Bagnaia adesso ritorna al MotorLand per inseguire il successo numero 11. Reduce da quattro vittorie di fila il pilota Ducati rincorre la quintina e la leadership del campionato che ora dista 30 punti. La Desmosedici GP qui potrà sfruttare il lungo rettilineo principale e le zone di staccata, ma Fabio Quartararo ha dimostrato in più occasioni che la velocità massima non è tutto, anzi. A fare la differenza è il misto, dove gli uomini di Borgo Panigale sono al lavoro con un nuovo telaio per ottimizzare la percorrenza delle curve veloci e i cambi di direzione.

Adesso l’attenzione è puntata tutta sul GP di Aragon, la priorità è limare altri punti in classifica in vista dell sprint finale. “Non vedo l’ora di dare di nuovo il gas ad Aragon, dove ho conquistato la mia prima vittoria in MotoGP la scorsa stagione. In genere è un ottimo posto per noi e penso che possiamo essere anche più veloci dell’anno scorso“, spiega il pilota torinese. Alcune informazioni raccolte nel test MotoGP a Misano ritorneranno utili per migliorare la GP22 da subito e puntare alla ‘manita’. “Affronteremo il weekend come al solito. Da venerdì faremo del nostro meglio e ci concentreremo completamente sul weekend di gara senza troppo pensare al Mondiale“.

Bagnaia tra i big della MotoGP

Al di là dell’esito della corsa al titolo iridato, Pecco Bagnaia può già vantare di essere entrato in una cerchia ristretta quanto privilegiata. Grazie alle quattro vittorie consecutive, l’ultima nel round di Misano, ha superato Casey Stoner che per due volte si è fermato a tre trionfi di fila e si è messo a pari merito con Jorge Lorenzo, fermatosi a quattro di fila nel 2015, anno in cui ha conquistato il suo quinto titolo mondiale. Dal 2002, anno in cui è cominciata l’era della MotoGP, solo due piloti (oltre a Lorenzo e Bagnaia) sono riusciti a vincere almeno quattro GP consecutivi. Il primo a farlo è stato Valentino Rossi, rifilando sette vittorie di fila (dal GP di Spagna al GP di Germania). Marc Marquez ha ottenuto ben dieci vittorie consecutive nel 2014 , neutralizzando la concorrenza nel suo secondo anno nella classe regina.