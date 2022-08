Moto2: Sam Lowes fermo per due GP, debutta Senna Agius

Sam Lowes fuori causa a Spielberg ed a Misano, debutta il promettente australiano Senna Agius. Marc VDS costretto all’avvicendamento per i prossimi due round Moto2. L’incidente avvenuto nelle FP1 del GP a Silverstone ha lasciato conseguenze importanti. Lowes era già stato fermato per la lussazione della spalla sinistra, ma non è finita qui. Ulteriori controlli hanno anche rilevato una frattura nella parte alta dell’omero, proprio nella zona della spalla. Come detto però, la squadra di Marc van der Straten disputerà i prossimi due GP sempre con due piloti.

Il profilo

Un’annata decisamente memorabile per Senna Agius, classe 2005 di Sydney. Dai trascorsi in dirt track e motocross, prima di passare alla velocità, il giovane australiano si è fatto vedere prima in Asia Talent Cup, poi nell’ex FIM CEV Repsol, ora JuniorGP. Il passaggio dalla Moto3 alla Moto2 di quest’anno è stata una mossa più che azzeccata. In sella alla KALEX Triumph del team Promoracing, Agius ha messo a referto sei podi, con in particolare due vittorie! Il terzo posto in classifica generale però è dovuto ai due zeri, frutto di errori quando stava ancora giocandosi la vittoria… Protagonista al debutto nell’Europeo Moto2, con risultati che ora gli valgono il ‘premio’ mondiale.

“Un sogno da bambino”

Due GP per mettersi in evidenza sul palcoscenico internazionale. Il giovane pilota australiano è pronto a misurarsi con i migliori piloti del mondo presenti nella categoria Moto2. “Per prima volta, voglio augurare un pronto recupero a Sam” è il primo commento di Senna Agius verso il pilota che andrà a sostituire. “Un grazie poi a Marc VDS per quest’occasione di debuttare nel Mondiale Moto2, non vedo l’ora di iniziare in Austria.” Sottolineando poi che “È un grande sogno che avevo da bambino. Sono davvero emozionato, ora riuscirò a realizzarlo. Darò il massimo!”