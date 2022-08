O’Halloran a più di 180 orari di media in pole nel British Superbike

Benvenuti a Thruxton, benritrovati con lo show del British Superbike! Ci può essere soltanto una legittima esaltazione al termine di un Q2 delle qualifiche ufficiali da adrenalina pura. Con il crono di 1’13″942, Jason O’Halloran non soltanto si è garantito la terza pole position stagionale in 6 round dopo Donington Park National e Brands Hatch, ma ha persino avvicinato il mostruoso record della pista siglato 5 anni or sono da Shane Byrne. A più di 180 km/h di media sul giro, con lo pneumatico posteriore fumante lungo i velocissimi curvoni di Thruxton, “O’Show” ha seminato il panico in vista di Gara 1.

O’HALLORAN VELOCISSIMO NEL BRITISH SUPERBIKE

Dopo un inizio di stagione così-così, il vice-Campione 2020 ha trovato la quadra con la Yamaha R1 in configurazione 2022 e ha letteralmente spiccato il volo. Conquistata la leadership di campionato a Brands Hatch, questo weekend lo ha iniziato in qualità di primo ed unico pilota ad infrangere il muro dell’1’14” nel corso delle qualifiche ufficiali. Il suo 1’13″942 lo avvicina di pochi centesimi all’impressionante 1’13″843 siglato nel 2017 da Shane Byrne, tuttora il primato del BSB a Thruxton, all’epoca a 184,8 km/h (!) di media sul giro. Velocità folli, con tempi-monstre ottenuto conseguiti senza l’adozione della SCX, accantonata da Pirelli per questo fine settimana a causa della specificità unica del tracciato.

SORPRESE IN PRIMA FILA

O’Halloran dovrà pertanto fare i conti con la gestione degli pneumatici anche per la gara “sprint” (si fa per dire: 15 giri…) in programma questo pomeriggio a partire dalle 15:40, dove sarà affiancato allo start in prima fila da una coppia di BMW. Se non sorprende Peter Hickman, secondo e specialista di questo tracciato dove vinse già nel 2017, il terzo crono di Andrew Irwin è un vero e proprio exploit. Seguendo in pista il fratello Glenn (4° su Honda), ha ottenuto un posto in prima fila dopo aver rischiato di non esserci nel Q2. Nel pregresso Q1 ha infatti preso il via della pista soltanto nel finale per un inconveniente tecnico, ottenendo in un solo giro lanciato il best lap della sessione in 1’14″606.

SPROFONDA DUCATI NEL BRITISH SUPERBIKE

Se Bradley Ray non è andato oltre il quinto tempo a precedere Tarran Mackenzie, le Ducati sono letteralmente sprofondate. Archiviato un incoraggiante inizio di weekend, Tom Sykes è soltanto tredicesimo in griglia a precedere Leon Haslam (14°) e l’altro Ducatista Tommy Bridewell. Inspiegabile il rendimento di Josh Brookes, due volte Campione del British Superbike, più volte vincitore a Thruxton, eliminato nel corso del Q1 dove non è andato oltre il 14° crono, ritrovandosi di conseguenza 26° in griglia di Gara 1. Quattro posizioni più dietro scatterà invece Tito Rabat, il quale (comprensibilmente) sta vivendo un esordio tutto in salita nel più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Thruxton Race Circuit, Classifica Qualifiche (Q2)

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’13.942

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.356

3- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.462

4- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.519

5- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.532

6- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.568

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.750

8- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.763

9- Luke Mossey – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.890

10- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.904

11- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.928

12- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.939

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.950

14- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.056

15- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.128

16- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 1.139

17- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.361

18- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.769

La Griglia di Partenza di Gara 1

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

2- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR

3- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

4- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

5- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

6- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1

7- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

8- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1

9- Luke Mossey – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

10- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

11- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

12- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR

13- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

14- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

15- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

16- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR

17- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

18- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

20- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR

21- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000

22- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR

23- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

24- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

25- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

26- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R

27- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R

28- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR

29- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR

30- Tito Rabat – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R

31- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R