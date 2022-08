O’Halloran scheggia del British Superbike, si rivede Sykes

Il velocissimo tracciato di Thruxton con una media oraria sul giro superiore i 180 km/h non intacca le prerogative di competitività e spettacolarità del British Superbike. In un’infuocata (considerate le temperature tutt’altro che tipicamente d’oltremanica…) seconda sessione di prove libere ci sono 15 piloti racchiusi in meno di 1″, con i soliti noti là davanti. Questo il caso di Jason O’Halloran, ripresosi dopo la caduta di questa mattina, ma le buone nuove arrivano dal box PBM Ducati con un Tom Sykes mai così in alto quest’anno nel BSB.

SI RIVEDE TOM SYKES NEL BRITISH SUPERBIKE

Già, perché vedere Tom Sykes concludere un turno di prove in quarta posizione è una notizia. In difficoltà in questa sua stagione di rientro nel British Superbike tanto da ritrovarsi addirittura quattordicesimo nella generale, l’iridato 2013 ha spiccato un buon quarto crono a soli 276 millesimi dal primato di O’Halloran. Un’iniezione di fiducia per “The Grinner“, miglior Ducatista a scapito di Tommy Bridewell (9°) e di un irriconoscibile Josh Brookes (addirittura 23°), anche il migliore tra i Campioni del Mondo in pista. Danny Kent, sul podio lo scorso anno, è buon 7° con la prima Suzuki, mentre Tito Rabat (TAG Racing Honda) in questo suo esordio nel BSB scala una posizione, passando tuttavia dall’ultimo al penultimo posto a 2″8 dalla vetta.

O’HALLORAN DETTA IL PASSO

Resta il fatto che il più veloce si conferma Jason O’Halloran, da Brands Hatch nuovo capo-classifica di campionato ed autore del best lap delle FP2 in 1’14″723. Sotto il muro dell’1’15” e a soli 72 millesimi dal rivale anche Bradley Ray (OMG Racing Yamaha), Peter Hickman (FHO Racing BMW, vinse a Thruxton nel 2017) più il già menzionato Tom Sykes (MCE Ducati), con Glenn Irwin quinto con, di fatto, l’unica Honda di punta. Nel lotto dei 12 piloti ammessi di diritto al Q2 delle qualifiche ufficiali figura anche Tarran Mackenzie, dodicesimo con il suo miglior giro cancellato per un taglio di chicane. Per il rotto della cuffia ha raggiunto questo traguardo anche Leon Haslam, reduce dal secondo posto di domenica scorsa alla 8 ore di Suzuka.

TANTI BIG NEL Q1 DEL BRITISH SUPERBIKE

Dovranno passare domani per la tagliola del Q1 tanti attesi protagonisti del calibro di Christian Iddon (13°), Luke Mossey (passato da TAG Racing Honda a PR Racing BMW) così come Rory Skinner, tra una wild card e l’altra in Moto2 ritrovatosi sedicesimo. Fuori anche la coppia SYNETIQ BMW by TAS formata da Andrew Irwin e Danny Buchan, i quali stanno vivendo un’effettiva crisi di risultati e performance.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Thruxton Race Circuit, Classifica Prove Libere 1+2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’14.723

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.072

3- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.164

4- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.276

5- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.421

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.455

7- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.587

8- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.615

9- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.619

10- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 0.710

11- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.766

12- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.813

13- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.862

14- Luke Mossey – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.877

15- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.955

16- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.093

17- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.221

18- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.393

19- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.408

20- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.501

21- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 1.661

22- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.741

23- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.904

24- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.919

25- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.932

26- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.055

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.123

28- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.350

29- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.642

30- Tito Rabat – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 2.879

31- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 3.633

I primi 12 ammessi direttamente al Q2 delle qualifiche ufficiali