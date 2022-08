Tito Rabat fanalino di coda all’esordio nel British Superbike

Per il sesto round il British Superbike ritorna sul velocissimo tracciato di Thruxton con i soliti noti là davanti ed un osservato speciale per questo fine settimana. Tito Rabat, Campione del Mondo Moto2 2014, ha fatto il suo esordio nel più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike nel pianeta nel corso dell’inaugurale sessione di prove libere, prevedibilmente ritrovandosi un po’ attardato in classifica. Fin troppo: 31° nonché ultimo tra i piloti presenti.

IL DEBUTTO DI TITO RABAT NEL BRITISH SUPERBIKE

Da un biennio a questa parte passato alle derivate dalla serie tra Mondiale Superbike ed ESBK, Tito Rabat ha trovato l’intesa (con un interessamento di MSVR) con il TAG Racing Honda per questa apparizione nel BSB. Con la squadra ha siglato un accordo per il solo weekend di Thruxton, con la possibilità di estendere questa collaborazione per i restanti eventi del calendario nell’eventualità di un impegno a tempo pieno in ottica 2023. Per il momento l’ex-MotoGP si è reso conto che il BSB non sia propriamente una passeggiata, siglando il 31esimo nonché ultimo tempo nelle FP1, restando a 3″5 dalla vetta.

DAVANTI I BIG

Chiaramente è tutta esperienza per Tito, conoscitore della Honda CBR 1000RR-R nell’ESBK dove corre con il Team LaGlisse, ma non con le specifiche BSB con centralina elettronica unica MoTeC priva di aiuti elettronici. Rabat avrà un intero weekend (e 3 gare) per risalire una classifica che proietta in testa Tarran Mackenzie. Il Campione in carica, tornato alla vittoria a Brands Hatch, in 1’15″489 ha preceduto di 3 millesimi il proprio compagno di squadra Jason O’Halloran, incappato in una caduta risoltasi senza conseguenze alla Campbell.

DIVERSE CADUTE NEL BRITISH SUPERBIKE

La sessione, conclusasi con Bradley Ray 3°, Leon Haslam 6° e Tom Sykes 9° in risalita, ha visto diverse cadute. Oltre al già menzionato Jason O’Halloran, nei primi minuti sono finiti a terra Liam Delves (alla Noble) e Dan Jones (alla Chicane), con il primo tornato in azione nel finale e OK in previsione delle FP2 in programma questo pomeriggio.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Thruxton Race Circuit, Classifica Prove Libere 1

1- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 1’15.489

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.003

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.278

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.386

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.453

6- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.730

7- Luke Mossey – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.808

8- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.006

9- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.032

10- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.193

11- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.212

12- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.240

13- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.341

14- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.398

15- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.538

16- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.652

17- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.791

18- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 1.863

19- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 1.885

20- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.926

21- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.941

22- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 1.944

23- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.005

24- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 2.345

25- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.446

26- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.468

27- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 3.017

28- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.080

29- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kwasaki ZX-10RR – + 3.164

30- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 3.318

31- Tito Rabat – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR – + 3.542