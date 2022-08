Tito Rabat al debutto nel British Superbike

Sale a tre il numero di Campioni del Mondo al via del British Superbike. Accanto a Tom Sykes (MCE Ducati) e Danny Kent (Buildbase Suzuki), questo fine settimana a Thruxton esordirà Tito Rabat. L’iridato Moto2 2014 ha trovato l’intesa con il team TAG Racing Honda per debuttare nel BSB, con la possibilità di estendere questo accordo anche per i restanti eventi previsti dal calendario.

TITO RABAT DEBUTTA NEL BRITISH SUPERBIKE

Attualmente impegnato nell’ESBK con il Team LaGlisse, Tito Rabat conosce già la Honda CBR 1000RR-R, anche se in configurazione BSB la proverà soltanto nel weekend di gara. “In questo momento il British Superbike è il campionato nazionale più competitivo al mondo“, ammette Rabat. “Per me è un onore poter correre nel BSB. Cercherò di dare il massimo e divertirmi, con l’obiettivo di assicurare a Honda ed alla squadra i migliori risultati possibili“.

NUOVA SFIDA PER TITO

Passato alle derivate dalla serie lo scorso anno, Tito Rabat ha corso nel Mondiale Superbike dapprima con Barni Racing Ducati per poi chiudere la stagione 2021 con Puccetti Kawasaki. Proprio con questa squadra ha recentemente disputato la tappa di Misano da sostituto dell’infortunato Lucas Mahias. Chiaramente il BSB rappresenta per Rabat una sfida completamente inedita, a maggior ragione sul velocissimo tracciato di Thruxton..