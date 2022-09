Moto2 UFFICIALE Ramirez-Escrig per MV Agusta Forward nel 2023

Il team guidato da Giovanni Cuzari ha scelto la sua formazione per il campionato Moto2 2023. Una coppia tutta spagnola: confermato Marcos Ramirez, accanto a lui arriva l’esordiente Alex Escrig, campione Superstock 600 in carica e reduce dalla stagione di debutto in MotoE. Ecco sistemati quindi altri due tasselli della categoria intermedia per la prossima annata mondiale. Addio a Simone Corsi? Non proprio: la squadra sta pensando ad un progetto con lui protagonista, ma il tutto verrà ufficializzato in seguito.

“Il mio impegno sarà sempre massimo” ha sottolineato Marcos Ramirez. “Sono molto determinato e credo nel lavoro che abbiamo iniziato quest’anno. Darò sempre il meglio in pista, sperando di portare il mio contributo per lo sviluppo del nostro progetto.” Accanto a lui, come detto, ecco l’esordiente Alex Escrig: “Penso che potremo fare un buon lavoro. Dovremo lavorare molto, ma la cosa più importante è che so che avrò molto da imparare. Sono emozionato anche perché il progetto è molto interessante e penso che entrambi cresceremo insieme. Voglio ringraziare tutto il Team per l’accoglienza e Giovanni per l’opportunità e la fiducia riposta in me.”

Non meno soddisfazione da parte di Giovanni Cuzari in merito alla sua formazione Moto2 2023. “Siamo pronti a vivere un’altra stagione assieme a Marcos. Diamo poi un caloroso benvenuto ad Alex, convinti che la sua giovane età sia un punto di forza per il progetto e per il team. Simone, che ringraziamo per il lavoro che ha svolto e che svolgerà fino al termine della stagione, resterà comunque con noi. Oltre al rapporto lavorativo, ci lega anche una profonda amicizia e un grande rispetto reciproco. Sono convinto che il prossimo anno potremo toglierci grandi soddisfazioni insieme.”