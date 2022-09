Superbike, Razgatlioglu pronto per Barcellona: “Non penso al campionato”

Toprak Razgatlioglu ha tutte le intenzioni di ridurre ulteriormente lo svantaggio in classifica rispetto ad Alvaro Bautista. In questo weekend a Barcellona darà tutto per sovvertire i pronostici che danno il pilota Ducati come favorito per la presenza di un lungo rettilineo sul circuito catalano.

Dopo il round a Magny-Cours, sono diventati 30 i punti che separano il campione in carica del Mondiale Superbike dallo spagnolo. In Francia ha confermato di essere in un ottimo periodo di forma e sembra essere più lui di Jonathan Rea (terzo a -47) il principale contendente al titolo in questo momento. I giochi sono apertissimi e i tre rivali potrebbero arrivare all’ultimo appuntamento del calendario (18-20 novembre in Australia) con la corona iridata ancora in palio.

Superbike Catalogna, Razgatlioglu spera di vincere

Razgatlioglu in vista del round Superbike in Catalogna ha ammesso che la pista di questo fine settimana potrebbe non essere la migliore per lui, però darà tutto come sempre: “Barcellona non è una pista facile e so che non sarà una gara facile per noi in Catalogna, ma cercheremo di lottare per la miglior posizione possibile e vedremo. Il test estivo è stato positivo, perché abbiamo provato qualche nuovo assetto da utilizzare per la gara, e nel complesso è stato un test positivo. Il weekend di gara è sempre diverso, soprattutto adesso! Ogni fine settimana cambia molto, ma facciamo del nostro meglio”.

C’è stato un test ad agosto proprio a Barcellona, però in questo weekend le condizioni climatiche saranno un po’ diverse, con temperature un po’ più basse. Attenzione anche alla variabile meteo, visto che le previsioni non escludono che possa piovere. In tal caso, Rea può diventare un favorito per le vittorie visto che è notoriamente abile a correre sul bagnato. Sarà un round SBK molto interessante.

Razgatlioglu, comunque, si approccia a questo appuntamento con la sua solita mentalità e non vuole pensare troppo alla classifica: “Come l’anno scorso, non guardo al campionato, cerco solo di dare il meglio in ogni gara. Spero che potremo vincere a Barcellona, ​​vediamo“.

Foto: Yamaha Racing