Maledette concomitanze tra Campionato Italiano Velocità e Mondiale. Due giovani talenti stanno rischiando di perdere il titolo tricolore a causa del calendario. Nella Moto3 Nicola Carraro domenica scorsa ha dovuto dire addio alla leadership del CIV perché era ad Aragon in sostituzione di Matteo Bertelle. Nella Supersport 300 potrebbe succedere la stessa cosa a Matteo Vannucci che l’ 8 ed il 9 ottobre sarà a Portimao per l’ultimo round del Mondiale SS300.

Il diciannovenne fiorentino nel CIV ha conquistato cinque vittorie e due secondi posti su dieci gare. Lo scorso week-end al Mugello ha trionfato sia il sabato che la domenica. Appena il tempo di festeggiare che è partito per Barcellona. Nel Mondiale 300 è ottavo, primo degli italiani con all’attivo due vittorie: una a Misano e l’altra a Magny Cours. Gareggia sella alla Yamah AG Motorsport Italia ed è uno tra i giovani più promettenti a livello internazionale.

“Al Mugello è andato tutto bene – racconta Matteo Vannucci – in particolare la domenica quando ho potuto vincere con un buon margine. Sono primo in campionato, spero di vincerlo ma difficilmente ci riuscirò perché sarò in Portogallo per il Mondiale”.

Mondiale ed Italiano: il livello è molto diverso?

“Non c’è un grandissima differenza in termini assoluti, il problema è che nel Mondiale ci sono tanti piloti veloci e non solo alcuni ma soprattutto che io non conosco le piste”.

Barcellona sarà una pista nuova per te?

“Sì, non ci ho ma gareggiato poi se si correrà sul bagnato sarà ancora più difficile perché ho pochissima esperienza. Non so cosa aspettarmi. Ovviamente punterò al miglior risultato ma è un round pieno di incognite”.

Cosa farai nel 2023?

“Probabilmente parteciperò ancora al Mondiale 300 ma non farò più il CIV”.

Non riesci ad approdare alla Supersport 600?

“Sto facendo un percorso di crescita con Yamaha quindi resterò in 300 e cercherò di fare meglio possibile”.