Pedro Acosta, il ritorno del fenomeno: ora diventa l’arbitro della Moto2

Una seconda vittoria di forza, come fosse un veterano della categoria. Pedro Acosta ha messo nuovamente il suo sigillo in Moto2, un nuovo trionfo arrivato al MotorLand Aragon dopo un periodo complesso a causa dell’importante infortunio ad una gamba. Per chi si fosse ‘dimenticato’ di lui è un chiaro segnale: il talento spagnolo ha ripreso la sua crescita esponenziale in classe intermedia ed è determinato ad essere una mina vagante fino alla fine dell’anno. Oppure, se la situazione lo richiedesse, sarebbe pronto a diventare il primo aiuto di Fernandez. Ma si guarda già al prossimo anno: sono ultimi GP da usare come rampa di lancio per quello che sarà un 2023 che lo vedrà sicuro protagonista.

Pedro Acosta, il ritorno

“È stato difficile tornare” ha precisato il giovane debuttante del team KTM Ajo. Come detto, l’infortunio è stato importante, ma il campione Moto3 in carica era determinato a rimettersi quanto prima. “In Austria non è andata male, a Misano invece è stata un po’ più complicata. Ma ce l’abbiamo fatta di nuovo!” All’inizio sembrava che il compagno di squadra Augusto Fernandez non avesse rivali, lanciato quindi verso un trionfo che gli avrebbe permesso di consolidare ancora di più la leadership iridata. Invece il pilota di Mazarrón è emerso sulla distanza: ha lottato nel gruppo, è poi riuscito ad averne ragione e ha recuperato sensibilmente giro dopo giro, imponendo infine il suo passo. Un messaggio per tutta la Moto2, ma anche per i rivali esordienti, Alonso Lopez in primis, oggi caduto subito e tornato a -34 da Acosta.

“Lui pensa al titolo, io alle gare. Ma se servisse…”

Acosta davanti a Fernandez, una situazione che abbia visto in seguito in MotoGP tra i ducatisti Bastianini e Bagnaia. Anche per i ragazzi KTM Ajo non c’è nessun ordine di squadra, parla la pista e vinca il migliore. Almeno per il momento. “Non ci hanno detto nulla” ha confermato Pedro Acosta. “Lui sta lottando per il titolo, io penso alle gare. Ma se dovesse arrivare il momento di dargli una mano, certo lo farò!” Mancano 5 Gran Premi alla fine dell’anno, la battaglia iridata è ormai sempre più definita tra due piloti in particolare, Fernandez ed Ai Ogura, divisi da soli 7 punti. Una ‘spalla’ come Acosta sarà di sicuro preziosa per il futuro pilota MotoGP.

Foto: motogp.com