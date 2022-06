Moto2: Pedro Acosta operato per “frattura pluriframmentata”

Sono arrivati ulteriori aggiornamenti riguardo la situazione di Pedro Acosta. Il debuttante Moto2 è stato operato oggi al Hospital Universitari Dexeus di Barcellona. Sistemato così l’infortunio in cui è incappato in seguito ad un incidente mentre si allenava in motocross. Sembrava una frattura “da poco”, invece nel comunicato KTM Ajo si parla di una lesione ben più importante…

“Frattura pluriframmentata del femore sinistro” per il campione Moto3 in carica. Si interrompe così un bel momento di crescita nel suo primo anno in Moto2, con una vittoria ed un altro podio nelle ultime tre gare. L’operazione è andata come da programma, “Acosta inizierà un programma di recupero funzionale nelle prossime 24 ore.” Tempi di recupero non ancora certi, ci sono cinque settimane di pausa estiva per cercare di tornare in forma. Basteranno?

Foto: Red Bull KTM Ajo