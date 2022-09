Per la prima volta dal 2019 la MotoGP torna a competere in Giappone, sul tracciato di Motegi. Certo meteo permettendo, vista l’allerta per il tifone Nanmadol che sta colpendo il paese in questi giorni. Una problematica seria che ha già causato conseguenze importanti, e non manca l’ipotesi di cancellare il GP se la situazione non migliorasse in tempi brevi. In caso si andasse avanti, parliamo di un tour de force logistico che ha costretto a cambi di programmazione: cancellati i turni del venerdì mattina per permettere alle squadre di organizzarsi al meglio, visto che solo due giorni fa s’è corso in Spagna. Da ricordare due wild card interessanti in MotoGP per questo evento: Takuya Tsuda per Suzuki e Tetsuta Nagashima per Honda. Di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio del Giappone. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Anche su TV8 saranno visibili in diretta sia le qualifiche che le gare, per l’ultima volta in questo 2022.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

Gli orari di Sky Sport

Venerdì 23 settembre

6:15-6:55 Moto3 Prove Libere 1

7:10-7:50 Moto2 Prove Libere 1

8:05-9:20 MotoGP Prove Libere 1

Sabato 24 settembre

2:00-2:40 Moto3 Prove Libere 2

2:55-3:35 Moto2 Prove Libere 2

3:50-4:35 MotoGP Prove Libere 2

5:35-6:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

6:30-7:10 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

7:25-7:55 MotoGP Prove Libere 3

8:05-8:45 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 25 settembre

3:00-3:10 Moto3 Warm Up

3:20-3:30 Moto2 Warm Up

3:40-4:00 MotoGP Warm Up

5:00 Moto3 Gara

6:20 Moto2 Gara

8:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 24 settembre

12:00 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

Domenica 25 settembre

9:15 Differita Moto3 Gara

10:30 Differita Moto2 Gara

12:15 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com