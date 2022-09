MotoGP: Nagashima, una wild card-premio dopo il trionfo EWC a Suzuka

Honda arricchisce la sua formazione per il prossimo Gran Premio del Giappone. Tetsuta Nagashima avrà una bellissima occasione: per lui il debutto in MotoGP come wild card per HRC. Possiamo definirlo un premio per il pilota giapponese dopo il grande contributo verso il trionfo alla 8 Ore di Suzuka assieme a Lecuona e Takahashi. Un successo che l’Ala Dorata non festeggiava da ben 14 anni…

Nagashima, di cui ricordiamo l’emozionante vittoria mondiale ottenuta nel GP Moto2 in Qatar nel 2020, è attualmente collaudatore HRC e ha una squadra nel campionato All Japan Road Race. Da cui arriva Taiga Hada, sostituto dell’infortunato Rodrigo in Moto2 fino a fine anno… Ora Nagashima realizzerà il sogno di una vita, un GP MotoGP e proprio davanti al pubblico di casa.

“Correrò in MotoGP, qualcosa che ho sognato fin da bambino” è il primo commento del 30enne di Kanagawa. “È solo una wild card per un GP, ma voglio dimostrare quanto apprezzo questa opportunità datami da HRC.” Nagashima porterà con sé anche la gioia per il favoloso successo conquistato nella mitica corsa del Mondiale Endurance.

“Alla 8 Ore di Suzuka è andato tutto bene, dai test alla gara, ed abbiamo vinto” ha sottolineato Nagashima in merito. “Voglio mantenere questo momento positivo verso il Gran Premio del Giappone. Sento che, lavorando anche sullo sviluppo, le mie capacità da pilota sono migliorate. Spero tutti vedano chi è ora Tetsuta Nagashima.”

