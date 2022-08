Moto2, Taiga Hada sostituto di Rodrigo in SAG Team fino a fine 2022

Dopo varie sostituzioni nei precedenti GP, SAG Team ha scelto Taiga Hada. A partire dal prossimo weekend in Austria, il pilota giapponese correrà al posto dell’infortunato Gabriel Rodrigo fino alla fine della stagione Moto2 2022. Tante occasioni insieme quindi per “Tiger” Hada, non una new entry assoluta nel Mondiale ma adesso pilota “fisso” per i prossimi otto eventi del campionato in corso.

In precedenza

Classe 1998, nel suo passato contiamo piazzamenti di rilievo in Asia Road Race Championship tra SuperSports 600 e JSB1000. Nel 2019 è approdato nell’allora CEV Moto2, campionato in cui è rimasto fino all’anno scorso. Segnaliamo anche alcune presenze nel Mondiale Endurance, l’ultima alla 8 Ore di Suzuka in sella alla CBR1000RR-R FIREBLADE numero 17 del team Astemo Honda Dream SI Racing, affiancato da Kosuke Sakumoto e Kazuma Watanabe. In questo 2022 è attivo in All Japan Road Race Championship, ottimo debuttante nella categoria ST600 che sta attualmente comandando. Con TN45 with MotoUp Racing Team, la squadra dell’ex Moto2 Tetsuta Nagashima.

Due GP in Moto2

Come detto, non è un volto nuovo del Motomondiale. Il pilota giapponese ha avuto due occasioni in Moto2, entrambe nel 2021 ma senza andare a punti. L’esordio assoluto è avvenuto a Jerez con NTS RW Racing GP al posto dell’infortunato Barry Baltus. In seguito ha disputato una wild card proprio in Austria, schierato dal team Pertamina Mandalika SAG Terulu. Il suo 2022 mondiale partirà proprio con la stessa struttura ed al Red Bull Ring, tracciato conosciuto l’anno scorso.

Foto: SAG Racing Team