Moto2: NTS RW Racing GP, a Jerez c’è Taiga Hada al posto di Baltus

NTS RW Racing GP porta Taiga Hada al debutto nel Mondiale Moto2. Il pilota giapponese è il prescelto per sostituire l'infortunato Baltus a Jerez.

La prossima settimana il Motomondiale affronta il Gran Premio di Spagna, e NTS RW Racing GP dovrà farlo con una line-up differente. Il rookie Barry Baltus infatti non si è ancora rimesso dall’infortunio al polso, al suo posto correrà il pilota giapponese Taiga Hada. Sarà certo una bella opportunità per il pilota giapponese, in azione in questi giorni a Estoril per il primo round dell’Europeo Moto2 (scatta oggi da un’ottima 5^ casella in griglia). La prossima settimana potrà debuttare nel Mondiale di categoria a Jerez, una pista che conosce bene.

Classe 1997, viene considerato uno dei piloti più interessanti in arrivo dal Sol Levante. Distintosi in passato in Asia Road Race Championship tra SuperSports 600 e JSB1000, è approdato nel CEV Moto2 nel 2019. Parallelamente in quell’anno lo troviamo anche in FIM EWC con au. Teluru SAG Racing Team, affiancando Kosuke Akiyoshi e Tetsuta Nagashima. In seguito Taiga Hada viene confermato nell’Europeo Moto2 con AGR Team: il 2020 è stato il suo anno migliore con il 4° posto generale, finendo più volte a ridosso del podio.

Foto: AGR Team