CEV Moto2, Estoril: pole di Lukas Tulovic, duo Boscoscuro in prima fila

Lukas Tulovic in pole position, seguito dalle Boscoscuro di Aldeguer e López. Questa la prima fila dell'evento del CEV Moto2 ad Estoril, due le gare in programma.

Esperienza e facce nuove nella prima fila dell’evento inaugurale del CEV Moto2 2021. La prima casella in griglia va a Lukas Tulovic, che riesce ad imporsi grazie al crono stampato nell’ultima sessione di qualifiche. Ma dietro di lui ci sono le due Boscoscuro guidate dai rookie Fermín Aldeguer ed Alonso López. Tutto pronto quindi per dare il via al primo evento di questa nuova stagione. Due gare in programma domenica per l’Europeo di categoria, entrambe in diretta su Sky Sport MotoGP (qui tutti gli orari).

QP1: guizzo di Aldeguer e Boscoscuro

Decisamente un’ottima partenza per il rinominato Boscoscuro Talent Team Ciatti. Fermín Aldeguer in particolare è il migliore di questa prima sessione di qualifiche a Estoril, piazzando il miglior crono. Un ottimo inizio per questo giovanissimo spagnolo, che precede l’esperto Lukas Tulovic, pilota che ritroverà anche la prossima settimana in MotoE. La terza piazza vede sempre sorridere la squadra tricolore, visto che troviamo l’altro esordiente del team, Alonso López (ex Mondiale Moto3). Per quanto riguarda i nostri piloti, Alessandro Zetti è il migliore con il 12° crono a fine turno. Vedremo se si riconfermeranno nelle seconde qualifiche…

QP2: spicca Tulovic, è un tempo da pole

Più rapido il secondo turno di qualifiche dell’Europeo di categoria sul tracciato di Estoril. Chi emerge in particolare è Lukas Tulovic, autore del crono che gli vale la pole position in questo primo evento stagionale. Ma c’è ancora un po’ di Italia a seguire, visto che a quattro decimi dal pilota tedesco si piazza l’esordiente Alonso López su Boscoscuro, seguito da Adam Norrodin. Per quanto riguarda i nostri colori, il migliore è Alessandro Zetti che chiude la top ten.

La classifica combinata

Foto: @IntactGP