CEV Moto2 e Moto3, scatta il 2021 ad Estoril! Programma ed orari TV

Scatta il primo round stagionale del FIM CEV Repsol. Chi emergerà in Moto2 e Moto3? Programma ed entry list, diretta delle gare su Sky Sport MotoGP.

Portogallo ancora protagonista in questi giorni per un nuovo fine settimana di gare. Dopo la tappa MotoGP a Portimao, ecco che i giovani del FIM CEV Repsol danno inizio alla loro stagione 2021, ma a Estoril. Questo sarà il tracciato che ospiterà le prime gare del nuovo anno, giornate intense per cominciare ad avere i primi riscontri. Chi saranno i piloti da battere nel Mondialino Moto3 e nell’Europeo Moto2? Come si comporteranno i nostri portacolori presenti? In questi giorni avremo le prime risposte: non perdete domenica le gare dei due campionati, trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP.

CEV Moto3

Tutto da rifare in questa categoria, visto che alcuni dei maggiori protagonisti sono passati al Mondiale di categoria. Tanti nomi interessanti, come ad esempio David Alonso, campione ETC in carica e reduce da una doppietta in Red Bull Rookies Cup… Oppure gli spagnoli Daniel Holgado, ‘Josito’ García e Ivan Ortolá, il figlio d’arte Zonta van der Goorbergh, il brasiliano Diogo Moreira o l’indonesiano Mario Suryo Aji, per fare qualche nome. Ma solo la pista ci dirà qualcosa di più, con la speranza anche in presenze italiane nelle zone alte. Tanti esordienti a referto: dalla ETC per esempio arrivano Filippo Farioli (reduce dall’esordio anche in Red Bull Rookies Cup) e Mattia Volpi. Dal CIV di categoria invece segnaliamo Matteo Ripamonti, Luca Lunetta (parallelamente alla Rookies Cup) ed Alessandro Morosi. A loro aggiungiamo i ‘veterani’ Nicola Carraro e Raffaele Fusco. Ecco l’entry list completa per la tappa ad Estoril.

CEV Moto2

Nomi interessanti anche nel Campionato Europeo, tra conferme e new entry. Con il nostro campione Yari Montella promosso nel Motomondiale, si cerca un nuovo re della categoria. Parliamo di volti ormai noti: Lukas Tulovic, Adam Norrodin, Xavier Cardelús, Piotr Biesiekirski e Dimas Ekky Pratama ad esempio li abbiamo visti in passato nel Campionato del Mondo. Anzi, il tedesco e l’andorrano si ripeteranno anche nella Coppa del Mondo MotoE. Attenzione anche ai due rookie del rinominato Boscoscuro Talent Team Ciatti, che schiera il campione Superstock 600 in carica Fermín Aldeguer (parallelamente in MotoE) ed Alonso López (ex Mondiale Moto3). Ma anche a Mika Pérez, grande protagonista fino all’anno scorso nel Mondiale Supersport 300, od al thailandese Keminth Kubo. Salgono a tre gli italiani presenti in campionato: di nuovo al via Mattia Rato ed Alessandro Zetti, ritorna Federico Menozzi, schierato da Fau55 Racing in Superstock 600. L’entry list della tappa portoghese.

Orari TV

Come sempre, due turni di qualifiche di scena sabato, per decidere la griglia di partenza. In programma una gara sola per la Moto3, due invece per i ragazzi Moto2. Diretta garantita per le tre corse in programma: considerando la differenza di fuso orario, si aggiunge un’ora agli orari in basso. Campionato Europeo in azione alle 13:00 ed alle 16:00, Mondialino alle 14:00 ora italiana.

Foto: fimcevrepsol.com