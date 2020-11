CEV Moto3: Mattia Volpi all’esordio con AGR Team nel 2021

Mattia Volpi pronto al debutto nel Mondiale Moto3 Junior nel 2021. Il giovane pilota italiano ha firmato con AGR Team per il salto di categoria.

Debutto nel Mondiale Moto3 Junior l’anno prossimo per Mattia Volpi. Il 14enne pilota italiano ha infatti firmato con AGR Team per questo salto di categoria. Non un volto nuovo nel FIM CEV Repsol: il suo debutto risale al 2018 in Moto4, in arrivo dalla MiniGP. Negli ultimi due anni ha disputato la European Talent Cup con i colori del SIC58 Squadra Corse. Nel 2021, come detto, lo vedremo all’esordio in Moto3, determinato ad accumulare sempre più esperienza ed a continuare a crescere come pilota.

“Sono molto grato di questa opportunità” ha dichiarato il 14enne originario di Civitanova Marche. “Sono contento di unirmi ad AGR Team per la prossima stagione per passare in Moto3. L’obiettivo è certo continuare a migliorare ed a crescere come pilota. Sono sicuro che faremo bene insieme, non vedo l’ora di cominciare a lavorare con la mia nuova squadra.” “Non sarà un anno facile” ha aggiunto Anscari Nadal. “Ma l’importante sarà fare passi avanti gara dopo gara. Mattia è giovane e ha molto da imparare, sarà un anno di apprendimento.”