CEV Moto3: AC Racing Team, il secondo pilota è Luca Lunetta

AC Racing Team e Luca Lunetta, un sodalizio vincente in Italia verso il debutto nel CEV Moto3. Cassinari: "Grande opportunità per mostrare il suo valore."

Completata la line-up di AC Racing Team per la nuova avventura nel CEV Moto3. Dopo Collin Veijer, ecco annunciato Luca Lunetta. Stiamo parlando nientemeno che del giovane pilota che ha portato il titolo CIV PreMoto3 2019 alla squadra di Alessandro Cassinari. La collaborazione, che ha fatto un bel altro passo avanti l’anno scorso nel CIV Moto3, continuerà ora nel Mondialino. Parallelamente al rinnovato impegno di questa promessa tricolore anche per un’altra stagione in Red Bull Rookies Cup.

“Sono molto contento di poter continuare con l’AC Racing Team” ha sottolineato entusiasta Luca Lunetta. “Quest’anno esordiremo in un campionato molto importante, sono sicuro che io e il team potremo fare grandi cose. Darò il massimo in ogni gara per raggiungere i miei obiettivi, ovvero migliorare round dopo round e raggiungere le prime posizioni. Correndo anche nella Rookies Cup, quest’anno avrò ancora più possibilità di crescere e fare esperienza. Non vedo l’ora di cominciare!”

“Luca è cresciuto assieme all’AC Racing Team” ha aggiunto il team manager Cassinari. “Ormai non è solo un grande talento, ma anche un figlio. Luca è un pilota di grande qualità e crediamo abbia bisogno di intraprendere un nuovo percorso. Dopo un’ottima crescita in Italia stiamo arrivando a un livello sempre più professionistico. Quest’anno Luca ha una grande opportunità per dimostrare il suo valore: siamo convinti che si allenerà al meglio per brillare in un campionato dal livello altissimo, dove nessun pilota si risparmia.”