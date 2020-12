CEV Moto3: Esordio nel 2021 per AC Racing Team, Veijer primo pilota

AC Racing Team al debutto nel CEV Moto3 nel 2021. La squadra di Alessandro Cassinari farà il grande salto, Collin Veijer è il primo pilota confermato.

Salto a livello internazionale per AC Racing Team nel 2021. Parliamo del FIM CEV Repsol, in cui quindi troveremo l’anno prossimo anche la struttura guidata da Alessandro Cassinari. Due i piloti che verranno schierati nel Mondiale Moto3 Junior: uno di questi è l’olandese Collin Veijer, al via con una Husqvarna. Il secondo nome invece si conoscerà in seguito. Ce ne saranno anche due in European Talent Cup, senza tralasciare l’impegno nel CIV Moto3 e PreMoto3. Il pilota classe 2005 originario di Meppel è al debutto nella categoria, che disputerà parallelamente alla Red Bull Rookies Cup.

“Una grande soddisfazione affrontare il FIM CEV Repsol” ha dichiarato il team manager Alessandro Cassinari. “Nonostante i problemi causati dall’emergenza Coronavirus, siamo riusciti a fare questo passo grazie alla nostra solidità e al lavoro fatto in questi anni. Arriveremo con uno staff molto preparato e con piloti molto forti, che siamo orgogliosi di avere in parte cresciuto. Per noi è il coronamento di un sogno, perché così possiamo portare i piloti dalle minimoto al Mondiale Moto3. Siamo felici poi di avere in squadra un pilota che abbiamo cresciuto e di cui conosciamo bene il valore e la determinazione.”

“Certamente conosco già la squadra” ha aggiunto Collin Veijer. “Insieme abbiamo ottenuto molti bei risultati nel CIV Minimoto e nella MiniGP, categoria di cui sono stato anche Campione Europeo. Per me, quindi, è fantastico poter fare questo step nella mia carriera insieme a questo gruppo di persone fantastiche. Ora mi concentrerò pienamente sulla preparazione per il prossimo anno, in vista di un’altra stagione in cui darò tutto me stesso.”