Moto3, JuniorGP: Farioli in GasGas Aspar, conferma Volpi in AGR Team

Classe Moto3 del futuro FIM JuniorGP che vedrà Farioli passare in GasGas Aspar, Volpi invece confermato in AGR Team. Le formazioni delle due squadre.

L’ultima stagione del FIM CEV Repsol si è conclusa il mese scorso, dal 2022 parleremo di FIM JuniorGP. Non cambiano le categorie incluse in questo campionato, con annunci passo dopo passo in arrivo per dare forma alle prossime griglie di partenza. Confermati ad esempio un paio di nostri portacolori certamente al via in Moto3 Junior World Championship. Stiamo parlando di Mattia Volpi e di Filippo Farioli, schierati rispettivamente con i colori AGR Team e GasGas Aspar. Vediamo le formazioni dei due team.

Aspar Junior Team

Iniziamo dal secondo, visto che si tratta di un cambio di team. La struttura di Jorge Martínez ha reso noti i suoi piani per la prossima stagione, con una conferma e due nuovi arrivi. Chi rimane è il colombiano David Alonso, campione Red Bull Rookies Cup in carica e pronto per essere ancora più protagonista nel Mondialino 2022. Arriva accanto a lui il nostro Filippo Farioli: nel 2020 è approdato nel CEV in European Talent Cup con la Husqvarna di Laglisse Academy. A fine anno ecco una wild card in Moto3 prima dell’effettivo cambio di categoria sempre con lo stesso team. Una stagione 2021 con un solo piazzamento a punti a Jerez. Il terzo nome è quello del futuro rookie Jacob Roulstone, giovane australiano in arrivo dalla ETC dopo un anno chiuso con una vittoria ed altri due podi.

AGR Team

Il nostro portacolori è l’unica conferma della squadra nel Mondialino. Con il campionato ancora da concludere era già stato annunciato il prolungamento di contratto anche per la stagione 2022. Mattia Volpi è reduce da un 2021 senza aver mai raggiunto la zona punti, ricordando però che si tratta del suo anno d’esordio in Moto3 dopo due annate in European Talent Cup. Accanto a lui, come detto, due volti nuovi per AGR Team, a partire da Collin Veijer, pilota dei Paesi Bassi in uscita da AC Racing Team, con cui ha debuttato quest’anno nel Mondiale Moto3 Junior. L’ultimo della lista è un futuro esordiente nella categoria, ovvero l’ex Team MTA Torin Collins, giovane canadese in arrivo dopo un biennio in European Talent Cup.

