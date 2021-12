GasGas al via nel 2022 con una formazione di tutto rispetto. In MXGP schiera Jorge Prado, in MX2 arriva Mattia Guadagnini accanto a Längenfelder.

Grandi cambiamenti in casa GasGas per la prossima stagione nel Mondiale Motocross. A partire dalla sua line-up: sarà Jorge Prado a comandare la truppa di questo marchio, vestendone i colori in MXGP. In MX2 invece arriva in primis il nostro Mattia Guadagnini, carico per questa nuova sfida, con accanto il confermato Simon Längenfelder. In aggiunta, la squadra prenderà il nome di Red Bull GASGAS Factory Racing, con quindi qualche cambio come livrea. Sarà un 2022 molto interessante per i De Carli, gli esperti team managers.

Parliamo di due new entry non da poco per la struttura. Jorge Prado ha nel suo palmares due titoli MX2 ed è una promessa spagnola sempre più concreta nella top class del Mondiale Motocross. Lasciato il marchio austriaco con cui ha corso fino a quest’anno, si ripresenta al via con rinnovata energia e determinato a fare la differenza sulla MC 450F. Discorso valido anche per il nostro Mattia Guadagnini, nella classe inferiore. Il pilota veneto è reduce dalla sua prima stagione MX2, chiusa da 4° iridato con svariati podi e due vittorie di GP.

Il già campione del mondo junior, italiano ed europeo 125 2019 è stato anche una delle tre frecce tricolori in trionfo nel Motocross delle Nazioni. Per lui quindi un solido anno di esperienza, pronto per un 2022 con una MC 250F con cui certo punterà ad essere ancora più protagonista in campionato. Suo compagno di squadra sarà il tedesco Simon Längenfelder, 10° iridato alla sua seconda stagione di categoria (anzi, una completa, vista la lesione nel 2020). Una struttura pronta per fare tremendamente sul serio nel prossimo campionato.

Foto: GasGas