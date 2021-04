A referto il primo round Red Bull Rookies Cup a Portimao. David Alonso inizia con una doppia vittoria, Matteo Bertelle miglior italiano.

Parallelamente al terzo round MotoGP a Portimao, ha preso il via anche la stagione 2021 della Red Bull Rookies Cup. Con un netto dominatore: parliamo del 14enne colombiano David Alonso, che si è imposto in entrambe le corse in programma sulla pista portoghese. Non c’è storia nella gara disputata sabato pomeriggio, più combattuta invece quella di domenica, ma entrambe hanno premiato il giovanissimo pilota sudamericano. Ricordiamo che sono 4 gli italiani al via quest’anno, i confermati Matteo Bertelle e Luca Lunetta più i rookie Filippo Farioli e Demis Mihaila: miglior risultato il 5° posto in Gara 1 del primo citato. Vediamo com’è andata.

Gara 1

Scattava dalla pole position Diogo Moreira, all’esordio in campionato e piazzatosi davanti ad un trio tutto spagnolo. Proprio il brasiliano è riuscito a realizzare lo scatto migliore in gara, ma non è stato in grado a scappare. Chi invece ce l’ha fatta è David Alonso, che in pochi giri si è portato al comando per poi prendere sempre più il largo. Lo dimostra il vantaggio di oltre quattro secondi con cui ha tagliato il traguardo, iniziando la stagione con una vittoria. Dietro di lui invece è stata una battaglia incandescente fino alla bandiera a scacchi: solo allora il poleman è riuscito ad avere ragione dei rivali e ad assicurarsi la seconda posizione. A seguire nel combattivo gruppetto ben cinque spagnoli, con Marcos Uriarte sul terzo gradino del podio, con a referto anche il nuovo record in gara. Dei nostri, il migliore è stato Filippo Farioli 11°, con Luca Lunetta e Demis Mihaila invece fuori dai punti, mentre Matteo Bertelle si è visto costretto al ritiro per guai meccanici.

Gara 2

Con Diogo Moreira sempre in pole position, scatta la seconda corsa Red Bull Rookies Cup a Portimao. Stavolta nessuna fuga, non c’è un pilota in particolare che riesce ad emergere: sono ben nove i protagonisti in aperta competizione per la zona podio, compresi il poleman, il vincitore di Gara 1 ed il nostro Bertelle. Solo la bandiera a scacchi decreterà il vincitore: Daniel Holgado esce all’ultima curva in prima posizione, ma la scia aiuta David Alonso. Il piccolo colombiano quindi mette a referto una gran doppietta in apertura di stagione 2021. Completa il podio un altro spagnolo, Alex Millan, mentre Matteo Bertelle si rifà dello zero del sabato e conquista il miglior risultato per i colori italiani nel weekend, chiudendo quinto al traguardo. Demis Mihaila conclude in 17^ piazza davanti a Filippo Farioli, cade presto invece Luca Lunetta, che cerca di riprendere la corsa prima di rientrare al box e ritirarsi.

Foto: Red Bull Rookies Cup