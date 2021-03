Moto2: Barry Baltus KO, frattura del polso dopo il volo nelle FP3

Si è già chiuso il GP del Qatar per Barry Baltus. Frattura del polso per il rookie belga dopo il brutto highside nell'ultimo turno di libere.

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura Moto2 per Barry Baltus. Il giovanissimo pilota NTS RW Racing GP infatti ha chiuso il suo primo weekend dell’anno per infortunio nella terza sessione di prove libere. In questa occasione infatti si è reso protagonista di un violento highside, che l’ha lasciato piuttosto dolorante. Il 16enne belga è stato portato al Centro Medico per controlli, ed il responso è frattura del polso sinistro. Gran Premio quindi già concluso, e sembra molto difficile vederlo al via la prossima settimana per la replica a Losail…

Le immagini dell’incidente nel terzo turno di libere

Dopo un primo giorno non proprio semplice, si cercavano progressi in questo sabato a Losail. Alcuni problemi tecnici nelle FP1 non avevano aiutato Baltus, impedendogli di mettere a referto maggior tempo in pista. Ma era fiducioso per questa seconda giornata, certo di poter guadagnare qualche decimo in più pensando anche alla prima gara da pilota Moto2. Sfortunatamente il suo primo GP in classe intermedia è rimandato, vedremo se sarà in grado di tornare in azione in occasione dell’evento a Portimao.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: NTS RW Racing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moto2/correlati]