Moto2: nuova occasione per Taiga Hada, una wild card in Austria

Seconda opportunità mondiale per Taiga Hada. Confermata una wild card nel Gran Premio d'Austria, schierato dal team Pertamina Mandalika SAG Terulu.

Arriva una nuova opportunità nel Mondiale Moto2 per Taiga Hada. Ecco confermata per lui la prima wild card nella classe intermedia del Motomondiale, schierato dal team Pertamina Mandalika SAG Terulu. Ricordiamo, il suo esordio sul palcoscenico internazionale è già arrivato in occasione del GP di Spagna al posto dell’infortunato Baltus. Questa volta l’alfiere AGR Team nell’Europeo di categoria parteciperà al Gran Premio d’Austria, ovvero il secondo evento al Red Bull Ring. Una conferma arrivata dopo il suo primo podio in campionato, un 3° posto ottenuto in Gara 1 nel triste weekend ad Aragón.

Classe 1998, “Tiger” Hada viene considerato uno dei piloti più interessanti e promettenti in arrivo dal Sol Levante. Ricordiamo che in passato si è distinto in Asia Road Race Championship tra SuperSports 600 e JSB1000, prima di approdare nel CEV Moto2 nel 2019. Parallelamente alla presenza in FIM EWC con au Teluru SAG Racing Team accanto a Kosuke Akiyoshi e Tetsuta Nagashima. In seguito Hada viene confermato nell’Europeo Moto2 con AGR Team: nel 2020 è 4° posto generale, più volte a ridosso del podio. Come detto, un risultato finalmente arrivato proprio quest’anno nell’ultima tappa disputata.