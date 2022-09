Superbike, Jonathan Rea scorda le accuse: “Voglio ribaltare la situazione”

Lo scorso round a Magny-Cours non è andato esattamente come sperava, ma Jonathan Rea punta a riscattarsi in questo weekend a Barcellona. Vuole ridurre i punti (47) che lo separano da Alvaro Bautista, leader della classifica piloti Superbike.

A proposito dello spagnolo della Ducati, sarà interessante vedere se ci sarà ancora rancore per quanto successo in Francia. Johnny è stato accusato di averlo fatto cadere volontariamente in Gara 2 e lui ha smentito in maniera netta. Il sei volte campione SBK spera che quell’incidente sia ormai archiviato e che non vi siano inutili strascichi.

Superbike, Jonathan Rea carico per Barcellona

Rea è molto motivato per questo fine settimana in Catalogna, dove ha vinto due manche (Gara 1 del 2020 e Superpole Race del 2022) e dove c’è stato un utile test nella seconda metà di agosto: “Non vedo l’ora che arrivi Barcellona, perché abbiamo un ottimo test qualche settimana fa, mi sono sentito a mio agio sulla moto. Siamo stati veloci e costanti, lavorando sul nostro ritmo in condizioni calde. È sempre stato un circuito difficile per noi, non ho avuto molto successo lì, quindi voglio ribaltare la situazione“.

Il round a Barcellona rappresenta l’appuntamento di casa per il Kawasaki Racing Team, che ha sede proprio vicino al circuito. C’è grande voglia di ottenere buoni risultati: “Dopo una difficile Magny-Cours – spiega il pilota – è importante riprenderci in maniera positiva e segnare qualche punto importante. Da quando abbiamo ripreso la stagione in Francia, le gare si susseguono rapidamente e quindi è fondamentale essere sani, forti e costanti da qui alla fine della stagione“. Idee chiare per il sei volte iridato SBK.

Foto: Kawasaki Racing Team