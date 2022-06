MotoGP: nuovo programma per il GP Giappone, ecco cosa cambia

Nei giorni 23-24-25 settembre il Mondiale MotoGP tornerà a competere in Giappone, ma ci sono novità. Nello specifico si tratta di cambiamenti a livello di turni e rispettivi orari a causa di possibili “sfide logistiche”. Potrebbero esserci alcuni ritardi a livello di voli a causa del conflitto in Ucraina, oltre al fatto che la tappa a Motegi è a pochi giorni di distanza da quella ad Aragón. Non ci saranno quindi turni di prove libere venerdì mattina, ecco come cambia la programmazione.

Previste ora solo due sessioni di prove libere per decidere la classifica utile per le qualifiche. Le prove libere 1 Moto3 scatteranno così alle 13:15 locali, seguite dalla Moto2 alle 14:10 locali e dalla MotoGP alle 15:05 locali. Turno pomeridiano più lungo solo per la classe regina, passando dai 45 minuti attualmente previsti a 75 in totale. In seguito si andrà avanti come da programma, basteranno le FP1 e le libere del sabato mattina, diventate così le FP2, a decidere chi andrà in Q1 e chi invece in Q2.

Il nuovo programma

Foto: EPA/Toru Hanai