Moto2 UFFICIALE Lorenzo Dalla Porta in SAG Team fino al 2024

Com’era ormai quasi ufficiale, Lorenzo Dalla Porta lascerà il team Italtrans alla fine della stagione 2022. Diventerà uno dei piloti Pertamina Mandalika SAG Team, con cui ha firmato un contratto fino al 2024. Altri due anni in Moto2 quindi per trovare finalmente la quadra dopo i guai fisici che l’hanno condizionato a lungo. “L’obiettivo comune è ottenere grandi risultati, io darò il massimo” ha sottolineato Lorenzo Dalla Porta. “Sono in Moto2 ormai da tre anni, è giunto il momento di lottare per risultati importanti e lo farò assieme a questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera!”

Dalla Porta affiancherà il confermato Bo Bendsneyder. “Da tempo abbiamo annunciato che Gabriel Rodrigo non avrebbe più continuato con noi. In seguito è arrivato l’annuncio del suo ritiro per i tanti infortuni sofferti” ha poi aggiunto Eduardo Perales. “Da allora s’è aperta una finestra ed abbiamo ricevuto tante richieste. Dopo averle ben considerate, abbiamo scelto Lorenzo Dalla Porta, un pilota molto esperto in Moto2 e campione Moto3. Ha grande potenziale, anche se gli infortuni non gli hanno permesso di mostrarlo. Ora però sta bene, è una nostra scommessa e siamo sicuri che faremo molto bene insieme.”

Foto: Instagram