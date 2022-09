MotoGP Aragon: Bastianini beffa Bagnaia, Quartararo subito KO

Un incredibile colpo di scena subito al via, una doppietta Ducati ma non come ci si aspettava. Enea Bastianini si prende la ‘rivincita di Misano’, beffando Pecco Bagnaia per 42 millesimi e cogliendo il successo al MotorLand Aragon. È ancora un podio di case italiane con Aleix Espargaro sul terzo gradino, il risultato a cui puntava dopo qualche gara sottotono. Il grande deluso invece è certo Fabio Quartararo, subito caduto dopo un contatto e quindi con uno zero molto pesante. Ora il divario tra lui e Bagnaia è di soli 10 punti, con 5 GP da disputare. Ducati però già festeggia, è arrivato un nuovo titolo costruttori. Rivediamo intanto com’è andato il round aragonese.

Inizio da paura ad Aragon

Rosse subito all’attacco, la prima fila Ducati vola al comando, ma seguono due incidenti da brividi. Fabio Quartararo vola a terra dopo un contatto con Marc Marquez e viene fortunatamente evitato. Ma un pezzo della M1 del francese rimane incastrato nella RC213V del catalano, che si trova quindi in difficoltà e rimane poi coinvolto in un contatto con Takaaki Nakagami: highside da paura per il giapponese, con svariati piloti costretti a dei passaggi fuori pista per evitarlo. La moto dell’alfiere di Cervera è danneggiata ed anche lui è costretto al ritiro, ma fortunatamente non ci sono conseguenze per nessuno dei ragazzi coinvolti. Un bruttissimo colpo però per il campione in carica, il cui vantaggio in classifica pilota ora è praticamente annullato…

Bastianini-Bagnaia, nessun gioco di squadra

Davanti via libera per le Ducati, con Bastianini in particolare scatenato contro Bagnaia. A 15 giri lo supera sul rettilineo del traguardo, ma un errore poco dopo favorisce il pilota piemontese e permette il riaggancio di un lanciatissimo Brad Binder, a capo di un gruppetto di inseguitori. Giro dopo giro però il duo Ducati riesce a fare la differenza rispetto agli altri. Pecco Bagnaia davanti, Enea Bastianini a seguire, ma non finisce davvero così: l’alfiere Gresini non ci sta e sferra l’attacco sul pilota di punta in rosso. Cosa che gli riesce e da quel momento non molla più la testa della corsa. Bastano 42 millesimi, arriva un nuovo trionfo per il pilota #23! Bagnaia è così 2°, mentre dietro Aleix Espargaro ha la meglio su Brad Binder, che si deve così accontentare del 4° posto.

La classifica

Classifica iridata

Foto: motogp.com