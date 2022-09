MotoGP 2022, Classifica Piloti e Costruttori dopo la gara di Aragon

E’ successo di tutto nel weekend di MotoGP ad Aragon 2022, dove Fabio Quartararo è finito ko al primo giro. Uno zero pesante che riapre la corsa al titolo mondiale quando mancano cinque gare al termine della stagione. Il campione in carica della Yamaha si ritrova con il fiato sul collo delle Ducati e dell’Aprilia di Aleix Espargarò, ma rimanda la sfida al prossimo GP del Giappone in programma fra meno di una settimana. La caduta di Quartararo riapre le speranze iridate di Enea Bastianini che ora dista 48 punti dalla leadership.

Il campionato di MotoGP si avvia verso uno sprint finale straordinario e molto emozionante. Seguiranno quattro tappe in terra d’Oriente fra Motegi, Buriram, Phillip Island e Sepang, prima del round finale al Ricardo Tormo di Valencia. Ci sono tutti gli ingredienti per ipotizzare una corsa al Mondiale che si deciderà solo all’ultima gara, ma nelle prossime settimane tutto può accadere. La stagione sembrava ormai chiusa alla pausa estiva, invece ancora una volta ribalta ogni pronostico. Intanto Ducati conquista aritmeticamente il Mondiale Costruttori 2022 della MotoGP dopo la vittoria al GP Aragon.

Classifica MotoGP 2022

1 – Fabio Quartararo 211 punti

2 – Pecco Bagnaia – 201 punti

3 – Aleix espargarò – 194 punti

4 – Enea Bastianini – 163 punti

5 – Jack Miller – 134 punti

6 – Johann Zarco – 133 punti

7 – Brad Binder – 128 punti

8 – Alex Rins 108 punti

9 – Jorge Martin – 104 punti

10 – Maverick Vinales – 104 punti

11 – Miguel Oliveira – 95 punti

12 – Luca Marini – 91 punti

13 – Joan Mir – 77 punti

14 – Marco Bezzecchi – 74 punti

15 – Marc Marquez – 60 punti

Campionato Costruttori

1 Ducati, 346 punti

2. Aprilia 217

3. Yamaha 213

4. KTM 161

5. Suzuki 134

6. Honda 100.

Campionato Mondiale a Squadre

1. Ducati Lenovo Team, 335 punti. 2. Aprilia Racing 298. 3. Monster Energy Yamaha 237. 4. Prima Pramac Racing 237. 5. Red Bull KTM Factory 223. 6. Gresini Racing 186. 7. Suzuki Ecstar 185. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Repsol Honda 105° 10° LCR Honda 85° 11° WithU Yamaha RNF 27° 12° Tech3 KTM Factory 17°