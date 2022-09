Moto3 Motegi, Prove 1: Diogo Moreira precede Dennis Foggia

Il ritorno a Motegi inizia con un esordiente Moto3 in bella evidenza. Diogo Moreira come sempre si va ben vedere, ma solo alla fine piazza la zampata vincente e chiude al comando della classifica delle prime prove libere. Soffia così il piazzamento a Dennis Foggia, risalito poco prima in vetta e secondo alla bandiera a scacchi. Buona partenza anche per Riccardo Rossi ed Andrea Migno, appena dietro al leader Moto3 Izan Guevara, 7° alla fine di questa sessione. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

La Moto3 è la categoria che apre ufficialmente il primo fine settimana a Motegi dal 2019. Programma rivisto, due sole sessioni di libere per decidere chi andrà in Q2, ma non piove ed i ragazzi sfruttano da subito al massimo l’unico turno del venerdì a disposizione. Truppa giapponese più folta col debutto mondiale di Kanta Hamada, chiamato in questa occasione al posto dell’infortunato Alberto Surra. Di ieri poi l’annuncio di un cambio di squadra proprio per uno dei piloti di casa: Ryusei Yamanaka passerà in GasGas Aspar nel 2023 (i dettagli). Ed è proprio un pilota di casa, il campione Asia Talent Cup in carica Taiyo Furusato, il primo incidentato, una caduta alla curva 5 senza conseguenze.

Non va meglio a Nicola Carrasco, scivolato pochi minuti dopo alla curva 11, ed a Scott Ogden, a terra alla curva 3. Deniz Oncu invece dà vita ad una sorta di ‘rodeo’ alla curva 14, senza conseguenze. La classifica inizia piano piano a consolidarsi nel segno del leader iridato, che nella seconda metà del turno prende il comando della classifica. Bisogna però attendere gli ultimi minuti, questo turno è fondamentale per la Q2. A referto una caduta alla curva 13 sul finale per Lorenzo Fellon, l’ultimo assalto premia Diogo Moreira, che beffa proprio allo scadere un Dennis Foggia risalito in vetta poco prima.

La classifica

Foto: motogp.com