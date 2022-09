Moto3 UFFICIALE Ryusei Yamanaka con GasGas Aspar nel 2023

Un altro tassello va al suo posto per quanto riguarda la griglia di partenza del prossimo anno. Il team GasGas Aspar rinnoverà totalmente la sua formazione ed un primo nome è quello di Ryusei Yamanaka. Il pilota classe 2001, in uscita da MT Helmets-MSi, affronterà il suo quarto anno nel Mondiale Moto3 assieme alla squadra di Jorge Martínez. Il primo pilota giapponese in questo team da Hiroshi Aoyama nel 2014, ma in MotoGP… Il 2022 è già l’anno migliore per Yamanaka, con un 5° posto al Mugello come miglior risultato in carriera.

“La squadra ha un grande potenziale, è sempre in lotta per vittorie e titoli, e questa è un’importante motivazione” ha dichiarato Yamanaka. “Certo c’è un po’ di pressione perché so che l’asticella è alta, ma credo nelle mie possibilità e so di poter lottare per le prime posizioni.” Da parte di Jorge Martínez poi la conferma degli obiettivi presenti e futuri. “La stagione 2022 è una delle nostre migliori, ma non possiamo fermarci ad osservare quanto già fatto. Nel 2023 rinnoviamo la nostra line-up e siamo contenti di annunciare Ryusei Yamanaka. Punteremo di nuovo a podi e vittorie, siamo sicuri di poterci riuscire ancora assieme a lui.”