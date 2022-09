Moto3: Snipers chiama Kanta Hamada per l’infortunato Surra

Snipers Team a due punte anche in occasione del Gran Premio a Motegi. Senza però Alberto Surra, nuovamente infortunato in una stagione davvero complicata. Al suo posto il 18enne Kanta Hamada, che realizzerà così il sogno della vita. Il giovane pilota giapponese, che ha in Jorge Lorenzo il suo pilota di riferimento, si affaccerà per la prima volta sul palcoscenico mondiale e proprio in occasione dell’appuntamento di casa.

Classe 2004, Hamada si è avvicinato alle moto a quattro anni. Dopo i campionati locali, è approdato in Asia Talent Cup nel 2019. Arrivano punti solo nel round a Motegi, che gli permettono di chiudere in 20^ posizione generale. Riparte del 2020 e vince la prima corsa inaugurale davanti ad Azman ed a Furusato, ma finisce qui a causa della cancellazione del campionato per la pandemia. Nel 2021 conquista una vittoria ed un podio, per poi chiudere 6° a fine campionato. Quest’anno Hamada è al debutto in JuniorGP con FAU55 Racing, squadra di Hector Faubel. Il suo miglior risultato finora è il 12° posto conquistato in Gara 2 in Catalunya, con i primi 4 punti in campionato.

Foto: Instagram