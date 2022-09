Non solo il trio in lotta per il titolo (qui le dichiarazioni). Alla vigilia delle prime libere in Giappone c’è spazio anche per Enea Bastianini, Marc Marquez e Takaaki Nakagami. Il primo lanciatissimo dopo alcune difficoltà di metà stagione, il #93 invece è alla ricerca della forma fisica migliore, ancora molto lontana. Il giapponese di LCR invece presenta una mano dolorante dopo il botto di pochi giorni fa ad Aragon. Sarà in grado di completare il suo GP di casa? Intanto ha l’OK per correre, ma verrà controllato nuovamente dopo le prime prove libere.

MotoGP Motegi, il nuovo programma: gli orari TV e streaming

Enea Bastianini

Il pilota Gresini-Ducati continua a farsi vedere in gara, protagonista in un finale di stagione ancora apertissimo per quanto riguarda il campionato. Alle spalle il trionfo ad Aragon, ora si torna a competere a Motegi. “Un tracciato bellissimo, con tante frenate importanti che mi piacciono moltissimo. Ma non ci ho mai corso con la MotoGP, quindi il venerdì mi servirà per imparare. Dal 2019 poi le moto sono cambiate molto e questo può cambiare le carte in tavola, non so però se sia un vantaggio per me rispetto ad altri.” E se piovesse? “Non sono veloce sul bagnato” ha ammesso. A livello poi di possibilità di pensare al titolo, “Direi che sono davvero pochissime… Non ho ancora perso, ma guardiamo al futuro, ora è importante continuare come Aragon e Misano, pensando a dare sempre il massimo per chiudere la stagione nel miglior piazzamento possibile.” Riguardo possibili ordini di squadra, “Al momento non ne ho. Vedremo nell’ultima parte del campionato se ce ne saranno, al momento non mi stanno stressando” ha concluso con una risata.

Marc Marquez

Il ritorno è stato difficile, il #93 di Repsol Honda non ha avuto vita facile. “Una cosa è un test, un’altra un GP” ha rimarcato. Ora tocca a Motegi: “Per la prima volta stresserò molto di più il braccio destro, devo cercare di gestire al meglio la mia situazione fisica.” Ma si torna ancora ad Aragon ed a quell’incidente che ha messo subito KO lui, Quartararo e Nakagami. “L’obiettivo era fare chilometri e finire la corsa, ma è durata poco… Peccato perché non mi sentivo male. Siamo stati sfortunati, ma anche fortunati, visto che alla fine non è successo nulla in quella situazione. Ora dobbiamo pensare alle prossime gare, iniziando da Motegi: questo sarà uno dei nostri circuiti per provare, pensando al 2023.” A livello di recupero fisico, “Al momento mi mancano i muscoli per tenere il mio stile per più giri, contiamo di arrivarci nelle prossime gare.”

Takaaki Nakagami

Il pilota LCR Honda è quello che ha accusato di più l’incidente ad Aragon. La sua mano destra, operata poi lunedì, chiaramente non è messa benissimo. “In pochi giorni è impossibile recuperare” ha ammesso Nakagami. Non ci voleva in vista del suo primo GP di casa dal 2019… “Sarà un evento molto duro. Ho ottenuto l’idoneità per le prime prove libere, poi dopo quella sessione faremo altri controlli e vedremo se potrò continuare oppure no.” Si torna poi all’incidente, il pilota #30 ‘difende’ il compagno di marca. “Ho cercato di evitarlo, ma non è stato possibile. Siamo stati sfortunati, ma non ho mai pensato di dare la colpa a Marc né mi sono mai arrabbiato con lui, è stato solo un incidente di gara. Grazie a Dio gli altri piloti dietro sono riusciti ad evitarmi!” Per questo fine settimana fine settimana avrà a sua disposizione il nuovo forcellone KALEX. “Non sono sicuro mi sia così d’aiuto vista la mia situazione” ha ammesso Nakagami. “Non so se mi servirà, vedremo nei prossimi giorni.”

Foto: motogp.com