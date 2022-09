Moto3 UFFICIALE Farioli al debutto con Tech3, arriva anche Holgado

Formazione totalmente rinnovata per KTM Tech3, che punta anche su un giovane italiano per la stagione 2023. Filippo Farioli, talento emergente attivo in JuniorGP (con lo storico trionfo a Misano) e Red Bull Rookies Cup, sarà l’anno prossimo nel Mondiale Moto3 come debuttante nelle file di Hervé Poncharal. Affiancherà Daniel Holgado, all’esordio quest’anno con KTM Ajo e ‘spostato’ per la prossima stagione nel Campionato del Mondo. Ma lo spagnolo non è un volto nuovo per Tech3, visto che ha disputato due gare nel 2021 per lo squalificato Öncü.

“Per la prima volta nella mia carriera ho una così grande occasione” è il commento di Filippo Farioli. “Mi sento pronto per il salto mondiale e voglio dare il massimo nella prossima stagione, con l’obiettivo di raggiungere grandi risultati.” Dall’altra parte c’è Daniel Holgado, che ripartirà nel 2023 con un anno di esperienza nel Mondiale Moto3. “Voglio lottare per il podio, per la vittoria e per il titolo”, come ha sottolineato il pilota spagnolo, che proprio oggi nel Gran Premio ad Aragon ha conquistato il primo podio mondiale.

Da parte di Hervé Poncharal c’è il benvenuto a Farioli ed il bentornato a Holgado. “Sono contento di averli per il 2023. Per prima cosa sono molto lieto di ritrovare Dani, nostro pilota per un paio di gare poi perso per varie ragioni. Sta disputando una grande stagione d’esordio e sono sicuro che l’anno prossimo con lui lotteremo per i podi e le vittorie. Accanto a lui ci sarà Filippo Farioli, che ha mostrato grandissimi progressi nella seconda parte di campionato, sia in JuniorGP che in Rookies Cup. È un ragazzo interessante e pieno di vita, sono sicuro che si adatterà bene alla nostra famiglia.”