Moto3 Aragon: Izan Guevara imperiale, chi lo ferma più? Foggia stecca

Il Gran Premio ad Aragon sembra essere un determinato pugno sul tavolo da parte di Izan Guevara. L’agguerrito leader Moto3, scattato dalla pole, non sbaglia nulla e coglie una strepitosa vittoria in casa. Mai in partita invece Sergio Garcia e Dennis Foggia, che quindi accusano pesantemente l’invidiabile stato di forma del #28 del Aspar Team. Il distacco in ottica iridata è lievitato sensibilmente, oltre 30 punti per lo spagnolo e quasi 60 per l’italiano. La lotta mondiale è finita? Ayumu Sasaki chiude una gara molto solida in 2^ posizione, primo podio mondiale per l’esordiente Daniel Holgado! Ecco com’è andata la corsa aragonese.

Scatta il GP, è subito fuga a tre

Nicola Carraro deve scontare una sanzione per un incidente da lui provocato a Misano, una Long Lap Penalty nel corso di questo GP. Super scatto del poleman e leader iridato Guevara, a referto però anche un incidente alla prima curva tra Whatley e Fellon a contatto, con Carraro subito dietro che non può evitare la moto del pilota francese. A terra pure Yamanaka in seguito ad un highside alla curva 13: il giovane giapponese riesce a ripartire, anche se la sua gara è già compromessa. Non bene Foggia, presto finito fuori dalla top ten, mentre in vetta riescono presto a scappare in tre, ovvero Guevara, Sasaki e Holgado. Segue un battagliero quartetto composto da Oncu, Suzuki, Ortola e McPhee, ma succede qualcosa al pilota scozzese, che di colpo finisce ai margini della zona punti.

Guevara vola via, Foggia è finita?

Ottavo in griglia, ma non va per l’italiano di Leopard Racing. Ai margini della top 15 infatti ci finisce anche Foggia, incapace di migliorarsi in una gara probabilmente determinante per le sue speranze di rimonta mondiale… Non è giornata nemmeno per Sergio Garcia, imbottigliato nel gruppo degli inseguitori, con anche un incontro troppo ravvicinato tra Munoz e Fernandez, che finisce largo. Il rookie spagnolo poco dopo riceve una penalità per guida irresponsabile, Long Lap Penalty anche per Moreira, ma nel suo caso per limiti di pista. Izan Guevara invece è perfetto, saldamente al comando dal via con Sasaki e Holgado a ruota. Mai però in grado di insidiare davvero lo scatenato leader Moto3, che coglie una strepitosa vittoria in casa e scappa in classifica generale. Sembra davvero l’anno del pilota #28… Gara molto solida per Ayumu Sasaki, l’unico a tenere il passo del maiorchino fino alla fine e 2° alla bandiera a scacchi. Perde terreno invece Daniel Holgado, ma conquista finalmente il primo podio mondiale.

La classifica

La classifica iridata

Foto: motogp.com