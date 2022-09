MotoGP Aragon: Nakagami sulle Ducati nel WUP. I tempi Moto2 e Moto3

Takaaki Nakagami si prende il warm up MotoGP. Il pilota LCR Honda, fresco di rinnovo, piazza la zampata in questa prima sessione della domenica al MotorLand Aragon. Seguono due Ducati, ma non quella di Pecco Bagnaia fuori dalla top ten. In Moto2 si fa vedere Alonso Lopez, a capo di un gruppetto spagnolo in vetta, mentre in Moto3 comanda Deniz Oncu davanti ad un trio giapponese. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

LIVE MotoGP

10:02 – Il turno si chiude con Takaaki Nakagami davanti a due Ducati ed a Maverick Vinales. Il poleman Pecco Bagnaia è 11°.

9:57 – In questa mattinata si vedono abbinamenti differenti di gomme. Doppia media in particolare, c’è poi qualche media-soft, Alex Rins è l’unico con soft-media e Johann Zarco gira con la doppia soft.

9:53 – Honda e Ducati si alternano nelle prime cinque posizioni della classifica, 6° è Fabio Quartararo.

9:49 – 1-2 Honda, ora comanda Takaaki Nakagami, fresco di rinnovo con LCR.

9:47 – Al comando c’è Marc Marquez, 13° in griglia nelle sua prime qualifiche dopo lo stop.

9:46 – Brutto incidente ad alta velocità per Alex Marquez alla curva 5. Il pilota LCR Honda appare dolorante, ma poco dopo si rialza senza troppi problemi. In seguito però viene portato al Centro Medico per controlli.

9:45 – Piero Taramasso conferma la scelta di gomme per la gara, praticamente la stessa per tutti: “Dura anteriore e media posteriore.”

9:40 – Iniziano i 20 minuti di warm up MotoGP.

9:38 – Due KTM direttamente in Q2. Brad Binder è ancora un po’ acciaccato ad una caviglia dopo la caduta nelle FP3, ma non lo fa vedere. “L’abbiamo dovuto forzare per un controllo al Centro Medico” ha ammesso ridendo Francesco Guidotti. “La caviglia gli fa un po’ male, ma non ci bada. È un combattente.”

9:36 – Fabio Quartararo accusa sempre difficoltà sul dritto, in particolare nell’ultimo settore per lui disastroso. Ma è pronto alla battaglia, determinato a rovinare la ‘festa Ducati’. Le sue parole.

9:34 – Pole position di Pecco Bagnaia, prima fila tutta rossa. Le Ducati ormai dettano legge in ogni circuito. Il resoconto.

LIVE Moto2

9:32 – L’alfiere Speed Up/Boscoscuro chiude al comando, seguono ben sei piloti spagnoli. Celestino Vietti rimane sempre molto indietro.

9:29 – Si fa vedere Alonso Lopez, la categoria continua a parlare sempre più spagnolo…

9:25 – Non inizia bene la giornata per Jake Dixon. A referto un incidente alla curva 2 che lo lascia dolorante, ma fortunatamente se ne va sulle sue gambe.

9:20 – Si parte, via ai 10 minuti di warm up anche per la Moto2.

9:18 – Non sono mancati annunci anche in questa categoria durante i giorni di GP. Ufficiale l’arrivo di Sergio Garcia in Pons Racing, come il rinnovo biennale di Barry Baltus con RW Racing GP.

9:16 – Celestino Vietti che succede? Il pilota VR46 sta vivendo un momento difficile. Ieri è passato dalla Q1, poi in Q2 è scivolato e non è andato oltre la 17^ posizione. I rivali scappano…

9:13 – Augusto Fernandez scatenato, ancora di più dopo l’annuncio che sarà in MotoGP nel 2023. La conferma è la pole position conquistata ad Aragon. Il resoconto delle qualifiche.

LIVE Moto3

9:11 – Deniz Oncu precede un trio giapponese, il poleman Guevara è 5°. Si chiude così il turno della classe minore.

9:03 – Miglior piazzamento in griglia per il rookie Taiyo Furusato, in Q2 e 14° alla bandiera a scacchi. Hiroshi Aoyama però è realista: “Il gap dagli altri è importante, vediamo se riuscirà ad andare a punti.” Ma si mostra contento della progressione del giovane giapponese.

9:00 – Si comincia, scattano i 10 minuti di warm up Moto3 al MotorLand.

8:55 – Splende il sole ad Aragon, temperature tra i 18 ed i 23° C.

8:48 – Griglia 2023 più definita. Leopard Racing ha ufficializzato la sua formazione, Diogo Moreira rimane con MT Helmets-MSi, Lorenzo Fellon passa in CIP.

8:40 – Sarà una gara all’inseguimento per Dennis Foggia e Sergio Garcia, quest’ultimo reduce da un GP di San Marino ricco di errori. Il primo è 6°, il secondo solo 12°. Il resoconto delle qualifiche.

8:35 – Izan Guevara invece è scatenato, 4^ pole position del 2022. Il chiaro obiettivo è allungare ancora sui diretti rivali.

8:30 – Episodio incredibile nella Q2 del sabato. Due meccanici del Max Racing Team hanno bloccato Adrian Fernandez mentre usciva dal suo box. Le immagini e la sanzione successiva.

8:25 – Un altro infortunio per Alberto Surra, stagione difficilissima per il pilota Snipers. Stavolta la frattura è al radio del polso sinistro in seguito ad un incidente nelle FP3.

Premessa

In Moto3 ed in Moto2 le pole position sono dei leader iridati, in MotoGP del maggiore inseguitore del capoclassifica. Le qualifiche del sabato si sono chiuse così: Izan Guevara e Augusto Fernandez non sembrano intenzionati a fermarsi presto, anzi il secondo è lanciato dal 2023 già sicuro in top class. Pecco Bagnaia invece vuole sfruttare al massimo le difficoltà di Fabio Quartararo ad Aragon, per avvicinarsi ancora. Ci riuscirà? I primi due invece scapperanno ancora? Questo lo sapremo con le gare, intanto la giornata si apre coi warm up.

Foto: motogp.com